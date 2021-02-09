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ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг

В рейтинг вошли 100 человек с самыми красивыми лицами по версии 2020 года

сегодня, 22:30
Автор:

Оленка Клочко

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг

ТОП-10 самых красивых женщин планеты. Фото: YouTube

Всемирно известный проект TC Candler & The Independent Critics опубликовал свой ежегодный ТОП "100 самых красивых лиц" (The 100 Most Beautiful Faces). Конкурс проводится уже 30 лет и его просматривают сотни миллионов людей во всем мире, а в 1990 году он стартовал только как небольшая инициатива. Проекту высказывали личную благодарность более 400 знаменитостей из тех, кто был включен в этот список.

Предлагаем посмотреть на ТОП-10 самых красивых женщин планеты, по версии TC Candler & The Independent Critics.

Завершает десятку прекраснейших певица и танцовщица Нэнси Макдони из южнокорейской группы Momolan:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 2


9 место заняла 18-тилетняя модель Джози Лейн из Великобритании:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 3


На 8 месте — тридцатилетняя певица, актриса и модель Им Джин А, также известная под именем Нана:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 4


На 7 месте — американская модель сомалийского происхождения Халима Аден. Она была первой, кто принял участие в конкурсе красоты в хиджабе:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 5


6 ступень — у 19-летней француженки Тилан Блондо, известной модели и актрисы:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 6


5 место занимает блогер и музыкант Эмили Неренг из Норвегии, также ее называют Voe. Она начала вести свой блог еще в 2009 году:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 7


Почти достичь тройки лидеров удалось певице Чжоу Цзиюй (Чо Тсу-ю) из Тайваня, она является участницей южнокорейской группы Twice:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 8


Бронзу в этом году получила 16-тилетняя модель Мейка Вуллард из Австралии, которая когда-то удостоилась звание самого красивого ребенка в мире:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 9


Серебро — у Лалисы Манобан, тайской реперши и танцовщицы, участницы группы BlackPink:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 10


А самой красивой женщиной планеты в 2020 году стала Яель Шелби — модель израильского происхождения, которая происходит из очень религиозной семьи:

ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг - фото 11

Напомним, ранее "Комментарии" спрашивали у читателей о том, кто является наиболее популярными поп-звездами Украины.



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Источник: https://independentcritics.com/
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игорь

сегодня, 22:56

Какая гадость

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