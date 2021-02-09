ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг

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Оленка Клочко
ТОП-10 самых красивых женщин планеты. Фото: YouTube
Всемирно известный проект TC Candler & The Independent Critics опубликовал свой ежегодный ТОП "100 самых красивых лиц" (The 100 Most Beautiful Faces). Конкурс проводится уже 30 лет и его просматривают сотни миллионов людей во всем мире, а в 1990 году он стартовал только как небольшая инициатива. Проекту высказывали личную благодарность более 400 знаменитостей из тех, кто был включен в этот список.
Предлагаем посмотреть на ТОП-10 самых красивых женщин планеты, по версии TC Candler & The Independent Critics.
Завершает десятку прекраснейших певица и танцовщица Нэнси Макдони из южнокорейской группы Momolan:
На 8 месте — тридцатилетняя певица, актриса и модель Им Джин А, также известная под именем Нана:
На 7 месте — американская модель сомалийского происхождения Халима Аден. Она была первой, кто принял участие в конкурсе красоты в хиджабе:
6 ступень — у 19-летней француженки Тилан Блондо, известной модели и актрисы:
5 место занимает блогер и музыкант Эмили Неренг из Норвегии, также ее называют Voe. Она начала вести свой блог еще в 2009 году:
Почти достичь тройки лидеров удалось певице Чжоу Цзиюй (Чо Тсу-ю) из Тайваня, она является участницей южнокорейской группы Twice:
Бронзу в этом году получила 16-тилетняя модель Мейка Вуллард из Австралии, которая когда-то удостоилась звание самого красивого ребенка в мире:
Серебро — у Лалисы Манобан, тайской реперши и танцовщицы, участницы группы BlackPink:
А самой красивой женщиной планеты в 2020 году стала Яель Шелби — модель израильского происхождения, которая происходит из очень религиозной семьи:
Напомним, ранее "Комментарии" спрашивали у читателей о том, кто является наиболее популярными поп-звездами Украины.
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