ТОП-10 самых красивых женщин планеты: опубликован рейтинг

Всемирно известный проект TC Candler & The Independent Critics опубликовал свой ежегодный ТОП "100 самых красивых лиц" (The 100 Most Beautiful Faces). Конкурс проводится уже 30 лет и его просматривают сотни миллионов людей во всем мире, а в 1990 году он стартовал только как небольшая инициатива. Проекту высказывали личную благодарность более 400 знаменитостей из тех, кто был включен в этот список.

Предлагаем посмотреть на ТОП-10 самых красивых женщин планеты, по версии TC Candler & The Independent Critics.

Завершает десятку прекраснейших певица и танцовщица Нэнси Макдони из южнокорейской группы Momolan:

9 место заняла 18-тилетняя модель Джози Лейн из Великобритании:





На 8 месте — тридцатилетняя певица, актриса и модель Им Джин А, также известная под именем Нана:





На 7 месте — американская модель сомалийского происхождения Халима Аден. Она была первой, кто принял участие в конкурсе красоты в хиджабе:





6 ступень — у 19-летней француженки Тилан Блондо, известной модели и актрисы:





5 место занимает блогер и музыкант Эмили Неренг из Норвегии, также ее называют Voe. Она начала вести свой блог еще в 2009 году:





Почти достичь тройки лидеров удалось певице Чжоу Цзиюй (Чо Тсу-ю) из Тайваня, она является участницей южнокорейской группы Twice:





Бронзу в этом году получила 16-тилетняя модель Мейка Вуллард из Австралии, которая когда-то удостоилась звание самого красивого ребенка в мире:





Серебро — у Лалисы Манобан, тайской реперши и танцовщицы, участницы группы BlackPink:





А самой красивой женщиной планеты в 2020 году стала Яель Шелби — модель израильского происхождения, которая происходит из очень религиозной семьи:

