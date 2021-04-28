Какие предметы в доме накапливают больше всего бактерий

Все мы знаем, что и в природе, и в быту нас окружает множество бактерий. Есть вещи в доме, на поверхности которых они любят накапливаться, причем в большом количестве. На что стоит обратить внимание во время уборки?

Названы самые опасные предметы в доме (фото из открытых источников)

Гаджеты

Эксперты говорят, что на каждом квадратном сантиметре клавиатуры и мышки "живет" около 500 тысяч бактерий, а это в 20 тысяч раз больше, чем в унитазе.

Пыль, крошки от еды, грязные руки — все это только порождает колонии вредных микроорганизмов. Это касается и мобильного телефона, который мы оставляем на различных поверхностях, а потом прикладывает его к лицу. Так что не забывайте протирать гаджеты спиртом.

Губки для мытья посуды

Этот предмет признали самым "грязным" на кухне. На губке после каждого мытья остаются кусочки пищи и жир, плюс ко всему она постоянно влажная и лежит в теплом месте, а это идеальная среда для развития бактерий. Эксперты рекомендуют менять губку раз в неделю.

Дверные ручки, выключатели

Часто ли вы протираете дверные ручки и выключатели? Представьте, сколько там накапливается микробов. Не игнорируйте эти места во время уборки дома.

Душевая занавеска

Влажность, теплота и грязь, которую мы смываем с себя. Что еще нужно для появления колонии микробов? Занавеску лучше всего менять раз в 2-3 месяца, а еженедельно — стирать.

Шторы

Это абсолютный чемпион среди домашних "пылесборников". Шторы могут годами висеть и казаться чистыми, а на самом деле "растить" кланы пылевых клещей. Чтобы этого не происходило, нужно стряхивать с них пыль и стирать 2 раза в год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые выяснили, какие именно бактерии живут на банкнотах и насколько они опасны.

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