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Какие предметы в доме накапливают больше всего бактерий

Ученые назвали опасные вещи в доме, на поверхности которых скапливается большое количество бактерий

28 апреля 2021, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Все мы знаем, что и в природе, и в быту нас окружает множество бактерий. Есть вещи в доме, на поверхности которых они любят накапливаться, причем в большом количестве. На что стоит обратить внимание во время уборки? 

Какие предметы в доме накапливают больше всего бактерий

Названы самые опасные предметы в доме (фото из открытых источников)

Гаджеты

Эксперты говорят, что на каждом квадратном сантиметре клавиатуры и мышки "живет" около 500 тысяч бактерий, а это в 20 тысяч раз больше, чем в унитазе.

Пыль, крошки от еды, грязные руки — все это только порождает колонии вредных микроорганизмов. Это касается и мобильного телефона, который мы оставляем на различных поверхностях, а потом прикладывает его к лицу. Так что не забывайте протирать гаджеты спиртом.

Губки для мытья посуды

Этот предмет признали самым "грязным" на кухне. На губке после каждого мытья остаются кусочки пищи и жир, плюс ко всему она постоянно влажная и лежит в теплом месте, а это идеальная среда для развития бактерий. Эксперты рекомендуют менять губку раз в неделю. 

Дверные ручки, выключатели

Часто ли вы протираете дверные ручки и выключатели? Представьте, сколько там накапливается микробов. Не игнорируйте эти места во время уборки дома. 

Душевая занавеска

Влажность, теплота и грязь, которую мы смываем с себя. Что еще нужно для появления колонии микробов? Занавеску лучше всего менять раз в 2-3 месяца, а еженедельно — стирать.

Шторы

Это абсолютный чемпион среди домашних "пылесборников". Шторы могут годами висеть и казаться чистыми, а на самом деле "растить" кланы пылевых клещей. Чтобы этого не происходило, нужно стряхивать с них пыль и стирать 2 раза в год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые выяснили, какие именно бактерии живут на банкнотах и насколько они опасны.


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Источник: https://ukrhealth.net/brudnishe-nizh-unitaz-6-nebezpechnix-rechej-u-vashomu-domi/
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