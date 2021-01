Как улучшить память: метод, которым пользуются Илон Маск и Билл Гейтс

На просторах интернета можно найти много информации о том, как улучшить свою память. Однако не все методы могут подтвердить свою эффективность, поэтому крайне важно найти надежный источник информации. Секретом исключительной памяти поделилась нейропсихолог Ильва Эстбю, написав вместе со своей сестрой Хильдой Эстбю целую книгу на эту тему. Книга называется Adventures in Memory: The Science and Secrets of Remembering and Forgetting, передает inc.

Как улучшить память. Фото: unsplash

По словам специалиста, человек легко и быстро запоминает ту информацию, которая ему интересна и которая имеет для него значение. К примеру, если с новой информацией у человека появляются какие-то ассоциации, то он вряд ли ее забудет.

Илон Маск и Билл Гейтс знают об этом методе и регулярно пользуются им. Предприниматели советуют найти то, что будет вас интересовать в новых для вас областях деятельности, тогда знания будут даваться достаточно легко.

Быстрее всего информация усваивается, когда человек узнает что-то значимое для себя и прилагает усилия, чтобы понять это. Такой подход является самым эффективным, чем любые лайфхаки для мозга.

"Многие люди, которые полагаются на свою память, не используют мнемонические техники и зубрежку. Они просто увлечены тем, что делают", — резюмировала Ильва Эстбю.

Как сообщало издание "Комментарии", самый простой способ запомнить что угодно. Если вы частенько забываете о нужных вещах или через несколько минут забыли то, о чем только что прочитали в книге, то есть действенный способ, который поможет это исправить. Оказывается, для этого нужно взять в руки карандаш и лист бумаги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!