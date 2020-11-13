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Самый простой способ запомнить что угодно

Этот способ оказался эффективнее, чем запись текста, просмотр видеоролика и другие методы визуализации

сегодня, 21:18
Автор:

Любовь Блажко

Если вы частенько забываете о нужных вещах или через несколько минут забыли то, о чем только что прочитали в книге, то есть действенный способ, который поможет это исправить. Оказывается, для этого нужно взять в руки карандаш и лист бумаги. 

Самый простой способ запомнить что угодно

Самый простой способ запомнить что угодно. Фото: unsplash

Ученые из Университета Ватерлоо заявили, что пожилые люди, которые часто рисуют, могут в разы улучшить свою память после тяжелой болезни. Плюс, эту практику можно также использовать в качестве профилактики риска развития деменции или болезни Альцгеймера.

Что нужно делать? Взять лист бумаги и нарисовать необходимую информацию в виде простых, схематических картинок – это действительно вам поможет, утверждают специалисты. 

Эксперты объясняют, почему это работает. Эффективность рисования кроется в нескольких способах предоставления одной и той же информации: визуальной, пространственной, словесной, семантической (т. е. сохраняется значение слова) и моторной (сам физический акт рисования). Таким образом, большая часть мозга остается активной и участвует в хранении конкретной информации.

Когда в следующий раз вам нужно будет выучить или запомнить важную информацию, не перечитывайте текст десятки раз, а берите в руки карандаш. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о факторе, который серьезно ухудшает память. 



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Источник: https://www.popmech.ru/science/457732-uchenye-nashli-prostoy-sposob-zapomnit-chto-ugodno/
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