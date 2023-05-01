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Как учащимся, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях получить аттестаты: инструкция МОН

У МОН хорошо подготовились, чтобы проблем со вступительной и выпускной кампанией – не было

сегодня, 13:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, пишут "Комментарии".

Как учащимся, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях получить аттестаты: инструкция МОН

Проблем с получением аттестатов не будет: руководство МОН

По его словам, все механизмы – хорошо отработаны. Так что никто из учеников, которые находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях – не останется без соответствующего свидетельства.


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Если подробно, то украинские школьники-выпускники, живущие за границей, могут получить аттестаты в дипломатических учреждениях. В случае возвращения учащихся домой – никаких проблем в этом вопросе тоже не возникнет, заметил чиновник.

Те же дети, которые находятся на ТОТ, и весь год обучавшиеся онлайн смогут получить документы в руки в управлениях образования, а не в школах. Такие меры приняты в целях безопасности, сказал Витренко.

Более того, выпускникам этой категории для поступления в высшее учебное заведение достаточно будет указать только номер аттестата при регистрации. Также они могут зарегистрироваться по данным паспорта или идентификационного кода.

"В этом году мы очень хорошо подготовлены к старту выпускной и вступительной кампаний", – подчеркнул замглавы МОН.

Как писали "Комментарии", назван новый чемпион мира по шахматам: в финале победил россиянина Китайский шахматист одержал победу над россиянином и стал чемпионом мира по шахматам.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что – Глава МОН рассказал, какую зарплату он получает и какой должна быть оплата труда учителей. Оксен Лесной раскрыл секрет относительно "кровно заработанных" в должности Министра образования и заметил, какую зарплату должны получать педагоги. По словам Министра, за март он получил 27 тысяч гривен заработной платы. Та, каким будет вознаграждение за его труд в следующих месяцах – чиновник еще не знает.



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