Как подготовить ребенка к учебе после дистанционного обучения

Детям обычно сложно возвращаться в школу после длительного отдыха, а из-за коронавирусной пандемии ситуацию усугубляет "дистанционка". Уже с понедельника, 22 ноября, ученики Киева и Ивано-Франковска вернутся за парты. Однако ученики не рвутся садиться за парты после локдауна. Психолог Елена Шамрай поделилась несколькими советами о том, как детям безболезненно вернуться к стандартному типу обучения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на "Освіторія Медіа".

дистанционка - фото из открытых источников

Компьютерная зависимость: одна из причин того, почему ребенок не хочет идти в школу. Жизнь, перемещена в виртуальную действительность и отрываться от любимого гаджета совсем не хочется. Из-за такой зависимости ребенку начинает казаться скучной реальная жизнь.

Для многих учащихся дистанционка воспринимается тоже почти как очередная игра. Психолог акцентирует, что в этом плохого ничего нет, но важным элементом развития и воспитания ребенка является общение, прогулки, занятия спортом, хобби.

"К слову, именно на карантине некоторые семьи не следят за тем, сколько времени ребенок проводит с гаджетом. Если проблема в двухнедельном срыве, тогда просто исправляйте ситуацию. Придется потратить на ребенка значительно больше времени, чем обычно. Предложите отдых на свежем воздухе, пройдите совместную мастерскую, займитесь хобби вместе с ребенком или найдите какие-то другие радости в Реале. Гаджеты временно ограничьте, но какая-то развивающая онлайн-игра или виртуальная экскурсия (тоже вместе) необходимы, чтобы переход не был резким", — советует эксперт.





Не подходит режим: иногда возвращение в школу у детей ассоциируется с ранними подъемами. А ваше чадо очень любит поспать. Поэтому психолог советует следить за режимом его сна и по необходимости ввести дневной сон для своего ученика первого или второго класса.

Страх получить "двойку": в начальной школе большинство маленьких учеников уверенны, что будут отличниками. Потому первый плохой опыт всегда разочаровывает. Особенно после всяческих упреков.

"Снизьте требования к ребенку, ориентируйте ее на компетенции, а не оценки, помогите разобраться с пробелами в знаниях — и маленький школьник с удовольствием будет бежать в школу", — советует психолог.

Буллинг: худший способ того, что школьник не хочет ходить в школу — буллинг. И даже если ребенок не является жертвой издевательств. Будучи свидетелем подобного чадо не знает как вести себя и что делать. Потому что видеть, как издеваются над другими может стать тяжелым нервным потрясением.

"Понять ситуацию можно, если терпеливо и доброжелательно расспросить, как общаются дети на перемене, кого в классе боятся (нет таких), с кем хотят и с кем не хотят играть и почему, как шутят друг над другом, на что другие дети обижаются. Если речь идет о буллинге, родители должны обращаться к педагогам. Сейчас есть закон О предотвращении буллинга и целый алгоритм, как действовать. Иногда придется решать вопросы даже не на уровне школы", — отмечает психолог.





Напомним, что портал "Комментарии" ранее публиковал, что под Ровно школьники вместо дистанционного обучения копали картошку.





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