Как подготовить ребенка к учебе после дистанционного обучения

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Шулаева Анна
Детям обычно сложно возвращаться в школу после длительного отдыха, а из-за коронавирусной пандемии ситуацию усугубляет "дистанционка". Уже с понедельника, 22 ноября, ученики Киева и Ивано-Франковска вернутся за парты. Однако ученики не рвутся садиться за парты после локдауна. Психолог Елена Шамрай поделилась несколькими советами о том, как детям безболезненно вернуться к стандартному типу обучения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на "Освіторія Медіа".
дистанционка - фото из открытых источников
Компьютерная зависимость: одна из причин того, почему ребенок не хочет идти в школу. Жизнь, перемещена в виртуальную действительность и отрываться от любимого гаджета совсем не хочется. Из-за такой зависимости ребенку начинает казаться скучной реальная жизнь.
Для многих учащихся дистанционка воспринимается тоже почти как очередная игра. Психолог акцентирует, что в этом плохого ничего нет, но важным элементом развития и воспитания ребенка является общение, прогулки, занятия спортом, хобби.
Не подходит режим: иногда возвращение в школу у детей ассоциируется с ранними подъемами. А ваше чадо очень любит поспать. Поэтому психолог советует следить за режимом его сна и по необходимости ввести дневной сон для своего ученика первого или второго класса.
Страх получить "двойку": в начальной школе большинство маленьких учеников уверенны, что будут отличниками. Потому первый плохой опыт всегда разочаровывает. Особенно после всяческих упреков.
Буллинг: худший способ того, что школьник не хочет ходить в школу — буллинг. И даже если ребенок не является жертвой издевательств. Будучи свидетелем подобного чадо не знает как вести себя и что делать. Потому что видеть, как издеваются над другими может стать тяжелым нервным потрясением.
Напомним, что портал "Комментарии" ранее публиковал, что под Ровно школьники вместо дистанционного обучения копали картошку.
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