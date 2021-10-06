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Нету интернета: под Ровно школьники вместо дистанционного обучения копают картошку

Не все педагоги опорного учебного заведения прошли курс вакцинации

6 октября 2021, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева

В населенном пункте Вилли, Ровенской области школьники учатся дистанционно, поскольку не все педагоги опорного учебного заведения прошли курс вакцинации. Но треть сельских учеников, не могут воспользоваться временной новацией, чтобы учиться дистанционно, потому что в их населенном пункте нет интернета. Дети работают в поле, копают картошку, вместо того, чтобы учиться. Об этом сообщает ТСН.

Нету интернета: под Ровно школьники вместо дистанционного обучения копают картошку

Под Ровно ученики вместо учебы копают картофель (фото из открытых источников)

Местный восьмиклассник Тарас исправно копает картошку, хотя по расписанию в него 3 урок. Школьные уроки посредством дистанционки ему не доступны, так как телефон вышел из строя, а домашнего компьютера в подростка, как и в других его сельских одноклассников нет.

Руководитель сельского учебного заведения Людмила Веремчук отметила, что третьей части их учеников интернет не доступен.

Сейчас в сельском Сосновском лицее школьники с 5 по 11 класс должны учиться дома. Это много детей, более 300 учеников.

По словам руководительницы этого сельского учебного заведения, педагоги не все решили прививаться. Поэтому 80 процентов педагогических наставников, которые получили уколы, здесь нет.

Люди имеют разные мнения, чтобы не прививаться. Кто страхует свою жизнь и не доверяет сыворотке от ковиду. Другие имеют религиозные соображения.

Сегодня, как утверждают в управлении общесреднего дошкольного образования МОН только 40 школ не имеют доступа к Интернету.

Вместе с тем, в ровенской глубинке, где расположено сельский учебное заведение, надеются, что школьники оставят мешки с картошкой и таки будут учиться. Потому что количество педагогов, которые все-таки получили прививки составляет уже 72 процента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Ровенщине украли трубу, которая поставляла кислород в реанимацию .


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/na-rivnenschini-cherez-vidsutnist-internetu-ta-gadzhetiv-shkolyari-kopayut-kartoplyu-zamist-navchannya-1882678.html
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