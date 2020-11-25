kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19073.35

ETH/USD

592.54

LTC/USD

87.23

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Как длина пальцев может предсказать ваше материальное положение, - исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Как длина пальцев может предсказать ваше материальное положение, - исследование

Если хотите узнать, как богаты вы будете - обратите внимание на свои руки

сегодня, 20:35
Автор:

Елизавета Черных

Если вы хотите узнать, насколько вы будете богаты, вам стоит посмотреть на свои руки. По крайней мере, так говорят результаты исследования ученых, которое смогли доказать взаимосвязь между длиной пальцев и материальным положением человека. 

Как длина пальцев может предсказать ваше материальное положение, - исследование

ФОТО: Из открытых источников

Исследование показало, что соотношение 2D:4D безымянного пальца к указательному пальцу связано с доходом человека. "2D" относится к указательному пальцу, а "4D" относится к безымянному пальцу.

Ученые изучили данные более 1500 человек, у которых измеряли данное соотношение пальцев на руках, а также расспросили об уровне их доходов и финансовом положении. 

Исследователи пришли к выводу, что, чем выше зарплата у женщин, тем меньше коэффициент соотношения длинны безымянного и указательного пальцев. Ученые отметили, что на окончательные результаты не влияли образование, вид деятельности или возраст. 

Ученых заинтересовало то, что эта количественная ассоциация наблюдается и у мужчин, то только с учетом уровня их образованности. Причины такой связи ученые планируют выяснить в следующих исследованиях. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Facebook увеличивает стресс и делает людей несчастнее.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.studyfinds.org/study-finds-wealth-fingers-2d4d/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ