Как длина пальцев может предсказать ваше материальное положение, - исследование

Если вы хотите узнать, насколько вы будете богаты, вам стоит посмотреть на свои руки. По крайней мере, так говорят результаты исследования ученых, которое смогли доказать взаимосвязь между длиной пальцев и материальным положением человека.

ФОТО: Из открытых источников

Исследование показало, что соотношение 2D:4D безымянного пальца к указательному пальцу связано с доходом человека. "2D" относится к указательному пальцу, а "4D" относится к безымянному пальцу.

Ученые изучили данные более 1500 человек, у которых измеряли данное соотношение пальцев на руках, а также расспросили об уровне их доходов и финансовом положении.

Исследователи пришли к выводу, что, чем выше зарплата у женщин, тем меньше коэффициент соотношения длинны безымянного и указательного пальцев. Ученые отметили, что на окончательные результаты не влияли образование, вид деятельности или возраст.

Ученых заинтересовало то, что эта количественная ассоциация наблюдается и у мужчин, то только с учетом уровня их образованности. Причины такой связи ученые планируют выяснить в следующих исследованиях.

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