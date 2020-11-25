Как длина пальцев может предсказать ваше материальное положение, - исследование

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Елизавета Черных
Если вы хотите узнать, насколько вы будете богаты, вам стоит посмотреть на свои руки. По крайней мере, так говорят результаты исследования ученых, которое смогли доказать взаимосвязь между длиной пальцев и материальным положением человека.
ФОТО: Из открытых источников
Исследование показало, что соотношение 2D:4D безымянного пальца к указательному пальцу связано с доходом человека. "2D" относится к указательному пальцу, а "4D" относится к безымянному пальцу.
Ученые изучили данные более 1500 человек, у которых измеряли данное соотношение пальцев на руках, а также расспросили об уровне их доходов и финансовом положении.
Исследователи пришли к выводу, что, чем выше зарплата у женщин, тем меньше коэффициент соотношения длинны безымянного и указательного пальцев. Ученые отметили, что на окончательные результаты не влияли образование, вид деятельности или возраст.
Ученых заинтересовало то, что эта количественная ассоциация наблюдается и у мужчин, то только с учетом уровня их образованности. Причины такой связи ученые планируют выяснить в следующих исследованиях.
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