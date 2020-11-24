Facebook увеличивает стресс и делает людей несчастнее, - исследование

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Елизавета Черных
Ученые из Датского института исследования счастья определили, что использование популярной сети Facebook может увеличивать стресс, тревогу, а также делает людей несчастнее. Исследователи обнаружили, что отказ от Facebook в течение одной недели может значительно улучшить самочувствие, помочь сосредоточиться и даже повысить общее удовлетворение жизнью.
ФОТО: Из открытых источников
В исследовании ученых приняли участие более тысячи человек, которых разделили на две группы. Одной запретили пользоваться социальной сетью на протяжении семи дней, а другой предложили пользоваться Facebook в обычном режиме.
По прошествии недели участникам был задан ряд вопросов, и ответы на них поразили ученых. Люди, которые продолжали использовать Facebook, подвергались стрессу на 55% чаще, а те, кто отстранился от регулярного использования соцсети, испытывали меньше трудностей с концентрацией, чувствовали большую удовлетворенность реальной жизнью.
Между тем, большинство людей, которые продолжали пользоваться Facebook, сообщали о чувстве одиночества, грусти, депрессии, злости и беспокойства.
В заключении ученые отметили, что 39% людей чаще чувствуют себя менее счастливыми, чем их друзья:
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