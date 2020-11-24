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Facebook увеличивает стресс и делает людей несчастнее, - исследование

У тех, кто регулярно пользуется этой социальной сетью, наблюдается неудовлетворенность реальной жизнью, а также развита депрессия

сегодня, 21:21
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Датского института исследования счастья определили, что использование популярной сети Facebook может увеличивать стресс, тревогу, а также делает людей несчастнее. Исследователи обнаружили, что отказ от Facebook в течение одной недели может значительно улучшить самочувствие, помочь сосредоточиться и даже повысить общее удовлетворение жизнью.

Facebook увеличивает стресс и делает людей несчастнее, - исследование

ФОТО: Из открытых источников

В исследовании ученых приняли участие более тысячи человек, которых разделили на две группы. Одной запретили пользоваться социальной сетью на протяжении семи дней, а другой предложили пользоваться Facebook в обычном режиме. 

По прошествии недели участникам был задан ряд вопросов, и ответы на них поразили ученых. Люди, которые продолжали использовать Facebook, подвергались стрессу на 55% чаще, а те, кто отстранился от регулярного использования соцсети, испытывали меньше трудностей с концентрацией, чувствовали большую удовлетворенность реальной жизнью.

Между тем, большинство людей, которые продолжали пользоваться Facebook, сообщали о чувстве одиночества, грусти, депрессии, злости и беспокойства. 

В заключении ученые отметили, что 39% людей чаще чувствуют себя менее счастливыми, чем их друзья:

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что нам действительно нужно, у нас есть досадная тенденция сосредотачиваться на том, что есть у других людей", — сказано в исследовании. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые назвали еще один препарат, который останавливает рост раковых клеток.


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Источник: https://www.studyfinds.org/feel-happier-decrease-stress-facebook/
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