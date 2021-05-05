Как будет проходить ВНО-2021 - детали

Стало известно, как будет проходить внешнее независимое оценивание в этом году. О прохождении экзаменов в 2021 рассказывается в материале РБК-Украина.

ВНО 2021: как будут проходить экзамены. Фото: suspilne.media

ВНО будут проходить исключительно те ученики, которые планируют в дальнейшем поступать в университеты.

Экзамены начнутся уже через несколько недель. Все желающие сдать ВНО должны строго соблюдать противоэпидемические мероприятия. Прежде всего каждый должен иметь средства защиты — маску и по возможности антисептики. Кроме того, организаторы экзаменов должны проставить дезинфекционные средства в классах, где будут сидеть выпускники и туалетных комнатах.

При входе в помещение должен стоять человек, который будет измерять температуру. Классы будут периодически проветривать и дезинфицировать.

В самых аудиториях разрешается размещать не более 15 выпускников и двоих инструкторов, которые расскажут как писать ВНО и будут контролировать процесс.

Между партами должна выдерживаться рекомендованная дистанция.

Еще с начала весны министерство здравоохранения рекомендовало людям, которые проводят экзамены вакцинироваться от коронавируса, чтобы во время ВНО быть максимально защищенными. Стоит отметить, что тем, кто отказался или отложил прививки от COVID-19 не запретят участвовать в проведении экзаменов.

Напомним, что Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей выявила нарушения норм здорового питания в 800 из 3500 проинспектированных школ, что составляет 23% от всего количества. Подробнее о проблеме читайте здесь.

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