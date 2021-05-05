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Как будет проходить ВНО-2021 - детали

Внешнее независимое оценивание в этом году будет проходить с учетом всех санитарных норм

сегодня, 08:18
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, как будет проходить внешнее независимое оценивание в этом году. О прохождении экзаменов в 2021 рассказывается в материале РБК-Украина.

Как будет проходить ВНО-2021 - детали

ВНО 2021: как будут проходить экзамены. Фото: suspilne.media

ВНО будут проходить исключительно те ученики, которые планируют в дальнейшем поступать в университеты.

Экзамены начнутся уже через несколько недель. Все желающие сдать ВНО должны строго соблюдать противоэпидемические мероприятия. Прежде всего каждый должен иметь средства защиты — маску и по возможности антисептики. Кроме того, организаторы экзаменов должны проставить дезинфекционные средства в классах, где будут сидеть выпускники и туалетных комнатах.

При входе в помещение должен стоять человек, который будет измерять температуру. Классы будут периодически проветривать и дезинфицировать.

В самых аудиториях разрешается размещать не более 15 выпускников и двоих инструкторов, которые расскажут как писать ВНО и будут контролировать процесс.

Между партами должна выдерживаться рекомендованная дистанция.

Еще с начала весны министерство здравоохранения рекомендовало людям, которые проводят экзамены вакцинироваться от коронавируса, чтобы во время ВНО быть максимально защищенными. Стоит отметить, что тем, кто отказался или отложил прививки от COVID-19 не запретят участвовать в проведении экзаменов.

Напомним, что Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей выявила нарушения норм здорового питания в 800 из 3500 проинспектированных школ, что составляет 23% от всего количества. Подробнее о проблеме читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что летние каникулы для школьников могут сократить. О возможном продолжении обучения читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/maski-distantsirovanie-proydet-vno-shkolnikov-1619772126.html
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