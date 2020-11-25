Всем нам хорошо известно, что космонавт должен иметь отличную физическую форму, пройти серьезную подготовку, а также получить ученую степень. Но этого всего может быть недостаточно, так как главное, чем он должен обладать – правильные качества.

Качества, которыми должны обладать космонавты миссии на Марс. Фото: unsplash

Эксперты из Университета Западного Онтарио, США, определили, какие же именно качества должны быть у настоящего космонавта. Так, у него должно быть "рвение сделать правильно", а также умение работать со своей командой. Ученые заявили, что вышеперечисленные качества даже важнее честности, открытости и скромности.

Эти результаты были получены в ходе четырехнедельной миссии AMADEE-18, которая моделирует среду Марса для тренировки будущих космонавтов. В процессе специалисты детально изучили личные черты каждого испытуемого, чтобы понять, как экипаж реагирует на изоляцию во время космических миссий.

Астронавт NASA Виктор Гловер рассказал, что очень важна слаженная командная работа – это имеет первостепенное значение, когда ты находишься в открытом космосе. Ведь конфликты и ссоры в команде переживаются намного сложнее, когда человек находится далеко от Земли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, камеры зафиксировали падение метеорита. Ежедневно на нашу планету падает много космического мусора, и часто это случается именно в безлюдных местах. Это приводит к тому, что большинство таких эффектных зрелищ так и остаются незамеченными человеком. Но бывают и исключения, когда с помощью техники удается запечатлеть нечто действительно невероятное.

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