К Земле летит крупный астероид: стоит ли волноваться

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Светлана Шкурупий
Мимо нашей планеты все чаще начали пролетать астероиды. Некоторые из них потенциально опасны, другие же не несут никакой угрозы.
К Земле летит крупный астероид (фото из открытых источников)
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проинформировало, что еще один камень пролетит мимо Земли завтра, 14 мая.
Согласно информации NASA, к нашей планете приближается астероид 2015 KJ19, который был открыт в мае 6 лет назад. Его длина достигает 118 метров, что равно длине футбольного поля. Пролетит космический объект мимо Земли на скорости 23 км в секунду или более 82 000 километров в час.
Максимальное расстояние астероида к Земле составит около 5,8 миллиона километров.
Один оборот вокруг Солнца космический камень совершает за 1095 земных дней или 3 земных года, максимально удаляясь от него на 543 миллиона километров и приближаясь на 79 миллионов километров.
Известно, что 2015 KJ19 приблизится к нашей планете в 13:00 по киевскому времени. Следующая встреча астероида и Земли состоится 14 мая 2024 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 6,04 миллиона километров.
Напомним, что японское агентство аэрокосмических исследований продемонстрировало коллекцию образцов с астероида Рюгу после возвращения зонда Hayabusa2. Черные гравийные образцы содержат кучу мелких осколков, собранных из недр космического камня.
Ранее мы сообщали о существовании гипотезы о том, что динозавры вымерли бы и без падения метеорита на Землю. Как выяснилось, ее правдивость оказалась ложной, потому что огромные ящеры вовсе не собирались умирать.
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