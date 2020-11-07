К концу ледникового периода существовало по крайней мере пять пород собак - международное исследование

Сотни лет собаки всех форм и размеров — лабрадоры и терьеры, чихуахуа и спаниели были и остаются лучшими друзьями человека.

Исследователи изучили ДНК, извлеченную из костей древних собак, в поисках ключевых эволюционных изменений, произошедших тысячи лет назад, и обнаружили, что сразу после ледникового периода существовало по крайней мере пять типов собак с различными ДНК, которые ассимилировали, но их следы все еще присутствуют у собак сегодня.



"Уже 11 тыс лет назад — до появления сельского хозяйства и до того, как одомашнили какое-либо другое животное, — собак не только приручили, но они уже генетически разнообразились и, вероятно, распространились по миру", — рассказывает автор исследования Андерс Бергстром.

Группа исследователей, в которую вошли ученые из Института Фрэнсиса Крика, Оксфордского и Венского университетов, а также археологи из более чем 10 стран, обнаружила, что, хотя эти ранние родословные корни изменились и ассимилировали за последние 11 тыс лет, их ДНК существуют и представлены в популяциях собак по всему миру.

По словам Бергстрома, родезийские риджбеки, хоть в основном и произошли из Европейского континента, содержат часть ДНК древних ближневосточных или африканских линий, в то время как некоторые собаки в Сибири и Арктики, такие как сибирские хаски, получили большую часть своей ДНК от древних сибирских прародителей.

Между тем, породы собак из Мексики, такие как чихуахуа и мексиканские голые собаки — ксолоитцкуинтли, в основном имеют европейские корни, но в то же время сохраняют некоторую доколумбовую ДНК.

"Все породы собак из Европы имеют общую историю, которая началась много тысяч лет назад с древней смеси двух очень разных ДНК — одна связана с собаками на Ближнем Востоке, а другая — с собаками из Сибири. Древнее смешение этих двух линий породило генофонд европейских собак, который позже дал начало всем современным европейским породам собак", — сказал Бергстром.

Исследователи также сравнили эволюцию собак с изменениями в истории человечества, развитием человека и миграциями.



"Сравнивая историю происхождения собак с историей человечества, мы обнаружили, что во многих случаях породы собак были невольно созданы людьми. Люди просто брали b[ с собой, мигрируя ипо миру", — подчеркнул Бергстром.

И хотя современные европейские собаки, казалось бы, имеют такие разные формы и размеры, генетически у них общий предок.

Ученые доказали, что 4-5 тыс лет назад в Европе было их большее разнообразие, причем некоторые животные были похожи на собак Ближнего Востока, Сибири и что-то среднее между ними.

Однако на каком-то этапе это разнообразие было утеряно и не встречается у современных европейских собак.

"Если мы рассмотрим современных европейских собак, то увидим, что, несмотря на их огромные различия во внешнем виде, на самом деле они происходят от лишь небольшого количества подвидов собак, существовавших в Европе. Пока неизвестно, как это произошло, но, вероятно, в какой-то момент одна популяция собак объединилась по всей Европе и заменила всех остальных", — сказал ученый.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине появятся специальные собаки, "натасканные" на запах COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!