К концу ледникового периода существовало по крайней мере пять пород собак - международное исследование

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Дмитрий Симоненко
Сотни лет собаки всех форм и размеров — лабрадоры и терьеры, чихуахуа и спаниели были и остаются лучшими друзьями человека.
Исследователи изучили ДНК, извлеченную из костей древних собак, в поисках ключевых эволюционных изменений, произошедших тысячи лет назад, и обнаружили, что сразу после ледникового периода существовало по крайней мере пять типов собак с различными ДНК, которые ассимилировали, но их следы все еще присутствуют у собак сегодня.
Группа исследователей, в которую вошли ученые из Института Фрэнсиса Крика, Оксфордского и Венского университетов, а также археологи из более чем 10 стран, обнаружила, что, хотя эти ранние родословные корни изменились и ассимилировали за последние 11 тыс лет, их ДНК существуют и представлены в популяциях собак по всему миру.
По словам Бергстрома, родезийские риджбеки, хоть в основном и произошли из Европейского континента, содержат часть ДНК древних ближневосточных или африканских линий, в то время как некоторые собаки в Сибири и Арктики, такие как сибирские хаски, получили большую часть своей ДНК от древних сибирских прародителей.
Между тем, породы собак из Мексики, такие как чихуахуа и мексиканские голые собаки — ксолоитцкуинтли, в основном имеют европейские корни, но в то же время сохраняют некоторую доколумбовую ДНК.
Исследователи также сравнили эволюцию собак с изменениями в истории человечества, развитием человека и миграциями.
И хотя современные европейские собаки, казалось бы, имеют такие разные формы и размеры, генетически у них общий предок.
Ученые доказали, что 4-5 тыс лет назад в Европе было их большее разнообразие, причем некоторые животные были похожи на собак Ближнего Востока, Сибири и что-то среднее между ними.
Однако на каком-то этапе это разнообразие было утеряно и не встречается у современных европейских собак.
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