В Украине появятся специальные собаки, «натасканные» на запах COVID-19

Житомирские кинологи прошли тренинг по дрессировке служебных собак в выявлении инфицированных COVID-19 людей. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление начальника Кинологического центра Нацполиции Житомирской области Виктора Филонюка.

Фото: 24.kz

Известно, что вебинар под эгидой консультативной миссии ЕС, организованный для инспекторов Кинологического центра Нацполиции области на такую тематику прошел сегодня, 5 октября.

Спикером онлайн-мероприятия выступила доцентка ветеринарного факультета университета Хельсинки Анна Хельм-Бьоркман.

Известно, что именно в аэропорту столицы Финляндии впервые начали использовать специально обученных собак для борьбы с пандемией. Собаки-нюхачи обучены выявлять запах вируса в образцах пота прибывших на въезд в страну граждан. Для проведения такого себе экспресс-теста собаке нужно всего 10 секунд. Если четвероногий "тестер" проявил положительную реакцию на человека, его приглашают пройти бесплатный тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире закрывается из-за пандемии коронавируса.

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