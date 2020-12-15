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Известный ученый предсказал, что ждет человечество: его слова заставляют содрогнуться

Советский мыслитель смог с большой точностью предсказать будущее

сегодня, 17:04
Автор:

Любовь Блажко

Российский и советский ученый Константин Эдуардович Циолковский, благодаря которому появились на свет теоретические основы космонавтики, когда-то произнес пророческие слова. Так, он сказал, что животных уже нет, а остался один только человек. 

Известный ученый предсказал, что ждет человечество: его слова заставляют содрогнуться

Константин Циолковский. Фото: planet-today

Эти слова были опубликованы в научном издании еще в начале двадцатых годов прошлого века. На тот момент пророчество воспринималось обществом как жутко интересная, но такая абстрактная фантастика. Тогда казалось, что эти слова никак не могут быть связаны с реальным миром или иметь к человечеству хоть какое-то отношение. Как видим сегодня, пророчество с каждым днем все больше становится похожим на правду. Получается, что советский мыслитель и философ еще в прошлом столетии смог предсказать будущее человечества. 

Циолковский говорил, что климат на нашей планете постепенно будет меняться – перемен не избежать как в океане, так и в атмосфере. Животных в скором будем тоже не станет, они практически исчезнут. 

"Животных уже нет. Остался один человек. Питание только растительное. Прекратятся убийства не только людей, но и животных", — заявлял Циолковский. 

Конечно же, не все его слова оказались пророческими на данный момент, но человечество уже двигается в ту сторону развития, о которой рассказывал когда-то ученый. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, известный изобретатель и футуролог предсказал, что ждет человечество с 2021 по 2099. Рэймонд Курцвейл известен всему миру как изобретатель и технологический футуролог, который не боится делать смелые прогнозы. Так, он уверен в том, что в недалеком будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, люди могут стать бессмертными. А весь земной шар в скором времени не сможет обходиться без искусственного интеллекта, который в разы будет превосходить человеческий. 


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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/129333-zhivotnykh-uzhe-net-ostalsya-odin-chelovek-prorochestvo-tsiolkovskogo-zastavlyaet-sodrognutsya
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