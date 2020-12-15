Известный ученый предсказал, что ждет человечество: его слова заставляют содрогнуться

Российский и советский ученый Константин Эдуардович Циолковский, благодаря которому появились на свет теоретические основы космонавтики, когда-то произнес пророческие слова. Так, он сказал, что животных уже нет, а остался один только человек.

Константин Циолковский. Фото: planet-today

Эти слова были опубликованы в научном издании еще в начале двадцатых годов прошлого века. На тот момент пророчество воспринималось обществом как жутко интересная, но такая абстрактная фантастика. Тогда казалось, что эти слова никак не могут быть связаны с реальным миром или иметь к человечеству хоть какое-то отношение. Как видим сегодня, пророчество с каждым днем все больше становится похожим на правду. Получается, что советский мыслитель и философ еще в прошлом столетии смог предсказать будущее человечества.

Циолковский говорил, что климат на нашей планете постепенно будет меняться – перемен не избежать как в океане, так и в атмосфере. Животных в скором будем тоже не станет, они практически исчезнут.

"Животных уже нет. Остался один человек. Питание только растительное. Прекратятся убийства не только людей, но и животных", — заявлял Циолковский.

Конечно же, не все его слова оказались пророческими на данный момент, но человечество уже двигается в ту сторону развития, о которой рассказывал когда-то ученый.

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