Известный ученый предсказал, что ждет человечество: его слова заставляют содрогнуться

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Любовь Блажко
Российский и советский ученый Константин Эдуардович Циолковский, благодаря которому появились на свет теоретические основы космонавтики, когда-то произнес пророческие слова. Так, он сказал, что животных уже нет, а остался один только человек.
Константин Циолковский. Фото: planet-today
Эти слова были опубликованы в научном издании еще в начале двадцатых годов прошлого века. На тот момент пророчество воспринималось обществом как жутко интересная, но такая абстрактная фантастика. Тогда казалось, что эти слова никак не могут быть связаны с реальным миром или иметь к человечеству хоть какое-то отношение. Как видим сегодня, пророчество с каждым днем все больше становится похожим на правду. Получается, что советский мыслитель и философ еще в прошлом столетии смог предсказать будущее человечества.
Циолковский говорил, что климат на нашей планете постепенно будет меняться – перемен не избежать как в океане, так и в атмосфере. Животных в скором будем тоже не станет, они практически исчезнут.
Конечно же, не все его слова оказались пророческими на данный момент, но человечество уже двигается в ту сторону развития, о которой рассказывал когда-то ученый.
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