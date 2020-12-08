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Главная Новости Общество наука и обучение Изучать китов, криль и ледяную рыбу: украинские ученые отправились собирать новые данные о Южном океане
commentss НОВОСТИ Все новости

Изучать китов, криль и ледяную рыбу: украинские ученые отправились собирать новые данные о Южном океане

Это будет третий сезон работы уникального комплекса "Ферибокс"

сегодня, 14:59
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 8 декабря, началась новая экспедиция двух украинских ученых в Южном океане. Собирать новые данные отправились представительницы Национального антарктического центра и Украинского центра экологии моря Карина Вишнякова и Юлия Иванчикова.

Изучать китов, криль и ледяную рыбу: украинские ученые отправились собирать новые данные о Южном океане

ФОТО: Из открытых источников

"Это будет третий сезон работы уникального и единственного во всей Антарктике программно-аппаратного комплекса "Ферибокс", с помощью которого одновременно измеряются 14 физических, химических и биологических характеристик морской среды. Именно по показаниям "Ферибокса" морские биологини определять точки отбора образцов.", — рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. 

Ученые планируют изучать китов, антарктический криль, ледяную рыбу, а также паразитов промышленных рыб. 

Известно, что экспедиция будет продолжаться до марта следующего года в районе традиционных экономических интересов Украины. Он включает в себя акватории у Южных Оркнейских островов, Южных Шетландских островов, пролив Брансфилд.

В Министерстве образования и науки отметили, что украинские исследователи получают возможность изучать Южный океан даже сейчас, когда в Украине нет ни одного научно-исследовательского судна, а рыболовная индустрия с помощью ученых может лучше прогнозировать районы промысла и будущие уловы.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали, что самый большой в мире асйберг А68 запечатлели на фото. Снимки сделали пилоты Британских сил на Южноатлантических островах. Сообщается, что в настоящее время айсберг движется через Южный Антарктический фронт, приближаясь на своем пути к острову Южная Георгия.



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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/vivchati-krizhanu-ribu-kril-kitiv-i-parazitiv-doslidnici-nanc-vidpravilisya-zbirati-novi-dani-pro-pivdennij-okean
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