Исследователи назвали главную угрозу для человечества

Каждый человек стремится к богатству, и, казалось бы, это желание является абсолютно нормальным. Но группа исследователей из Австралии, Великобритании и Швейцарии утверждает, что стремление людей завладеть богатством наносит человечеству огромный вред. Свои выводы они опубликовали в статье на сайте Nature Communications.

Исследователи обеспокоены тем, что рост благосостояния способствует увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, которые пагубно влияют на окружающую среду. И все дело в постоянно растущем процессе потребления. Он настолько быстро растет, что новые технологии, направлены на защиту Земли от пагубного воздействия, не успевают за ним.

Эксперты называют чрезмерное потребление опасным для планеты и отмечают, что необходимо уменьшить неравенство, а также "бросить вызов представлению о том, что богатство и те, кто им обладает, это очевидное благо".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) загрязненным воздухом приходится дышать примерно половине жителей планеты.

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