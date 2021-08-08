Гольфстрим стремительно замедляется: чем это грозит планете

Человечество может столкнуться с катастрофическими последствиями, в частности с изменением температурных показателей и нарушением режима осадков из-за того, что Гольфстрим — теплое морское течение в северной части Атлантического океана, продолжает терять стабильность.

Течение Гольфстрим / Фото: pixabay.com

Издание The Guardian сообщает, что ученые обеспокоены тем, что Гольфстрим замедляется, ведь это может привести к угрожающим последствиям. В первую очередь, нарушится режим осадков, например, у восточного побережья Северной Америки может подняться уровень моря, а это усилит штормы и снизит температурные показатели в Европе.

Эксперты говорят, что за последние 1,6 тысячи лет система течений в Атлантическом океане сильно ослабла и может быть близка к полной остановке. Из-за таяния снегов в Гренландии поступают массы пресной воды. Таким образом атлантическая циркуляция замедляется быстрее, чем предсказывали ранее.

Исследователи не могут конкретно ничего спрогнозировать из-за сложности системы циркуляции и неопределенности масштабов глобального потепления.

Отметим, что благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте: массы теплой воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными ветрами переносится на Европу.

Напомним, что недавно течение окончательно изменило свое направление. Теперь оно не достигает Шпицбергена, а поворачивает в сторону Гренландии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что замедление морского течения Гольфстрим, по словам ученого Штефана Рамшторфа, может спровоцировать зимние экстремальные явления, в частности снежные бури.

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