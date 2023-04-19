Глава МОН сделал громкое заявление о наибольшем вызове украинского образования

По его мнению, уже прогнозируется дефицит в несколько миллионов человек, которых нужно немедленно возвращать. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Украинцев на оккупированных территориях следует возвращать в «украинский мир»

Основной задачей, которую больше никому не по силам выполнить, и над которой должен работать МОН, является помощь тем людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Их нужно возвращать в "украинский мир", отмечал Лесной во время конференции "Как обеспечить качество образовательного процесса?" в столице.

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"Даже при условии, что образование сделает все возможное для того, чтобы вернуть наших людей из-за рубежа, для того, чтобы вернуть наших людей, длительно пребывающих в оккупации на временно оккупированных территориях, в украинский мир. Это еще один из вызовов. Это вызов именно для образования, больше никто с этим вызовом не справится", — отметил Лесной.

Кроме того, глава Министерства образования и науки очертил и другие не менее важные аспекты, которые вскоре должны принести изменения в украинское образование. Они будут касаться: улучшения качественного дистанционного обучения для детей, находящихся за границей; возвращение учащихся к привычному формату занятий в Украине; тотальная цифровизация и забота о безопасности всех участников образовательного процесса; осовременивание системы проф образования.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на фоне российского вторжения огромное количество украинцев было вынуждено бежать из страны за границу, жить в лагерях для беженцев, приспосабливаться к новым условиям жизни и учить чужой язык. Сейчас, когда большинство переселенцев адаптировались к жизни в разных европейских странах, они смогли вернуться к решению других вопросов, среди которых, конечно же, получение их детьми полноценного и качественного образования. Для того чтобы понять, не станет ли массовый отъезд школьников и студентов за границу, очередным кризисом для Украины, издание "Комментарии" обратилось за комментарием к проректору Запорожского национального университета, доктору исторических наук, профессору Юрию Каганову.

