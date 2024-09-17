Ежедневные вечеринки и каста избранных: основатель Paypal подверг критике современное высшее образование

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Ткачик Олеся
Один из самых известных инвесторов в мире, мультимиллиардер, один из основателей Paypal и ранний инвестор в Facebook Питер Тиль очень серьезно критикует современное высшее образование в западном мире. С его теориями можно спорить – но по крайней мере они имеют основу и очень не скучны, считает экс-президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышев.
Питер Тиль
Так вот, по словам Тиля, раньше всегда побеждала теория, что высшее образование является инвестицией. То есть человек платит деньги за обучение, также инвестирует свое время. Чтобы хорошо учиться в крутом университете – нужно работать 7 дней в неделю и должно было спать. И на выходе получаешь крутого профессионала, который может зарабатывать больше денег, чем не вкладывавшийся.
Также, по словам Тиля, была очень популярна теория, что высшее образование – это 4-летняя вечеринка. Между школой, когда ты под контролем родителей, и работой, когда ты под контролем босса, — есть 4 года, когда можно развлекаться по полной! Якобы таким образом были устроены многие университеты в США, Англии и Японии.
И Тиль считает, что есть две другие теории, объясняющие полезность университета для тех, кто его закончил. Первая, по его мнению, это страхование – если ты его не купишь, то велика вероятность полностью испортить свою жизнь – провалившись в такие "щели" в обществе, из которых до конца жизни выхода не будет. Поэтому родители готовы идти на жертвы, чтобы оплатить обучение своим детям, считает эксперт.
Но также есть и другая теория – что высшее образование – это турнир!
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о факторах, вливающих в выбор вуза в Украине. Среди них наиболее популярные – это стоимость образования и престижность вуза.
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