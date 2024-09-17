Ежедневные вечеринки и каста избранных: основатель Paypal подверг критике современное высшее образование

Один из самых известных инвесторов в мире, мультимиллиардер, один из основателей Paypal и ранний инвестор в Facebook Питер Тиль очень серьезно критикует современное высшее образование в западном мире. С его теориями можно спорить – но по крайней мере они имеют основу и очень не скучны, считает экс-президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышев.

Питер Тиль

Так вот, по словам Тиля, раньше всегда побеждала теория, что высшее образование является инвестицией. То есть человек платит деньги за обучение, также инвестирует свое время. Чтобы хорошо учиться в крутом университете – нужно работать 7 дней в неделю и должно было спать. И на выходе получаешь крутого профессионала, который может зарабатывать больше денег, чем не вкладывавшийся.

Также, по словам Тиля, была очень популярна теория, что высшее образование – это 4-летняя вечеринка. Между школой, когда ты под контролем родителей, и работой, когда ты под контролем босса, — есть 4 года, когда можно развлекаться по полной! Якобы таким образом были устроены многие университеты в США, Англии и Японии.

"Но когда эти теории были популярны – в университеты поступало мало выпускников школ – скажем, 15-20% – и для тех, кто окончил университет, находилась хорошая работа (даже для тех, кто очень сильно "оторвался" на 4-летней вечеринке! Теперь же поступают примерно 70%", — пишет Чернышев в Фейсбуке.

И Тиль считает, что есть две другие теории, объясняющие полезность университета для тех, кто его закончил. Первая, по его мнению, это страхование – если ты его не купишь, то велика вероятность полностью испортить свою жизнь – провалившись в такие "щели" в обществе, из которых до конца жизни выхода не будет. Поэтому родители готовы идти на жертвы, чтобы оплатить обучение своим детям, считает эксперт.

Но также есть и другая теория – что высшее образование – это турнир!

"Она применима для тех, кто поступает в топовые университеты (типа Harvard, Stanford, Oxford и подобные). На турнир пускают не всех – и именно это исключение из элиты – очень важно для тех, кто стремится попасть в топовые университеты. Peter говорит – если, например, ректор Stanford хочет, чтобы его линчевали студенты и их родители, – он должен просто объявить: "Наш университет настолько популярен, что мы увеличиваем набор в три раза!" – раз в элиту теперь в три раза проще попасть – им это очень не понравится!" – отмечает Чернышев.

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