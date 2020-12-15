Эволюция человека: ученые предложили возможный сценарий

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Любовь Блажко
Несмотря на распространенный миф, эволюция человека не остановилась и не остановится в ближайшем будущем. И эксперты выяснили, как будет выглядеть сценарий эволюции, по которому будут развиваться события.
Сценарий эволюции человека. Фото: unsplash
Развитие большого сложного мозга и прямохождение — это главные эволюционные преимущества, благодаря которым появилась цивилизация. Так, ученые заявили, что в будущем таких масштабных изменений ожидать не стоит, но будут маленькие улучшения, которые можно будет увидеть в следующих популяциях.
Специалисты уверены в том, что у людей будущего снизится температура тела – она составит 36.5 или 36.4 градуса Цельсия. Плюс, появится множество генов, которые отвечают за непереносимость к лактозе. Исходя из этого, непереносимость этого соединения будет наблюдаться все реже и реже.
Также ученые добавили, что не все изменения в будущем будут только положительными. К примеру, у человечества повысится хрупкость костей. Они объясняют, что процесс снижения плотности костей длится уже на протяжении нескольких десятилетий – от кочевого образа жизни до земледелия. А сидячий образ жизни, который в современном мире является серьезной проблемой, в разы ускоряет этот процесс.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как спасти Землю от астероида, угрожающего нашей планете. 66 млн лет тому назад случилось падение астероида, из-за которого вымерли динозавры. А в 2013 году упал Челябинский метеорит. Это говорит о том, что подобная угроза никуда не исчезла, и снова может настигнуть Землю в будущем. Ученые объяснили, возможно ли будет в таком случае спастись.
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