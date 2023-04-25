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"Это будет вызовом": Зеленский сделал громкое заявление

Глава украинского государства Владимир Зеленский заговорил о полноценном возвращении детей за школьные парты

25 апреля 2023, 14:00 comments1569
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом президент Украины заявил во время визита в университет "Житомирская политехника", где у него и у премьер-министра Эстонии Кая Каллас была встреча со студентами, пишут "Комментарии".

"Это будет вызовом": Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский заговорил о возвращении к очной учебе

По словам Гаранта государства, украинское образование смогло приспособиться к разным вызовам: начиная с пандемии Covid-19 и ководных ограничений, самой серьезной стала война.


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"Образование – важное социальное пространство, где необходимо общаться, вместе что-то придумывать и любить друг друга, что тоже очень важно. Потому что с рождением идеи рождается государство, а идеи, я считаю, рождаются в общении, в диалоге. То есть люди должны иметь контакт между онлайн-образование началось с ковыдом, и сейчас видим крутой цифровой прогресс в нашем государстве", — отметил он.  

По его мнению, цифровизация позволила образованию адаптироваться к сегодняшним реалиям, а особенно к условиям, в войне. В то же время Зеленский отметил, что дистанционное обучение – это вынужденные меры, в условиях военного положения, ведь дети должны общаться со сверстниками, учителями и проходить социализацию.

"Поэтому этот момент – как вернуться к обычной жизни – и будет вызовом. Здесь потребуются разные программы адаптации детей к обычной жизни", – подытожил президент.  

Напомним, "Комментарии" писали, — Глава МОН рассказал, какую зарплату он получает и какой должна быть оплата труда учителей Оксен Лесной раскрыл секрет относительно "кровно заработанных" в должности Министра образования и заметил, какую зарплату должны получать педагоги.
По словам Министра, за март он получил 27 тысяч гривен заработной платы. Та, каким будет вознаграждение за его труд в апреле – должностное лицо еще не знает.



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