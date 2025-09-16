Есть ли у рыб язык: вы всю жизнь этого не знали

Многие из нас, зная базовый школьный курс, знает, что язык есть у тех живых существ, которые могут воспринимать вкус, а также способны производить звуки речи. По этому описанию у рыб нет языка, но все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Рыба. Фото: из открытых источников

Оказывается, что у некоторых видов есть орган, который очень похож на язык как по форме, так и по функциям.

Вместо языка у рыб есть так называемый базигиал. Это костная пластина на дне рта, которая немного похожа на язык, но не обладает такой же подвижностью, поделились в издании.

Базигиал сформирован из костей и не имеет мышц. Также у этого органа нет вкусовых рецепторов, а его подвижность сильно ограничена.

Отмечается, что базигиал, скорее всего, развился у рыб для защиты брюшной аорты, которая находится опасно близко к их рту. Без этого твердого защитного органа положение аорты сделало бы ее уязвимой для ударов других морских существ.

Также базигиал используется некоторыми рыбами для перемещения пищи в горло, в отличие от млекопитающих, которые используют мышцы языка для размещения пищи во рту для жевания. Например, акулы и некоторые другие крупные рыбы задействуют мышцы грудного пояса, чтобы помочь пище пройти по пищеводу.

Размер и форма базигиала не одинаковы. Для каждого вида рыб все индивидуально. У некоторых видов на нем даже могут быть зубы, как у кейпкодского карася, что идеально подходит для разжевывания крабов и устриц.

