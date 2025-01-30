В конце января в соцсетях стало вирусным видео нападения гигантской рыбы в одном из китайских океанариумов на девушку-аниматора. Пострадавшая, изображавшая русалку, оказалась россиянкой и отделалась небольшими травмами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Рыба в китайском океанариуме чуть не сожрала россиянку-аниматора. Фото: из открытых источников

Рыба, проплывая мимо аниматора, неожиданно и резко атаковала ее, укусив за голову на глазах у перепуганных детей. Зрители закричали от ужаса. "Русалка", которая развлекает людей, плавая в аквариуме в бикини-топе и с хвостом — 22-летняя российская исполнительница Маша. Эту информацию Daily Mail узнала из российских пабликов.

В пресноводном аквариуме представлены местные виды из рек Меконг и Янцзы, а также другие редкие земноводные. В сообщениях не уточняется, кто именно из обитателей аттракциона совершил нападение. По виду рыба похожа на гигантского осетра.

Сообщается, что рыба сожрала очки и зажимы для носа, которыми пользовалась аниматор, а также поранило ее голову, шею и глаз. По сообщениям российских СМИ, женщину вскоре заставили вернуться в аквариум, несмотря на боль и дискомфорт из-за ранения в шею.

После нападения Маше предложили около 78 фунтов стерлингов в качестве "моральной компенсации", но запретили говорить о нападении, поскольку ее начальники в аквариуме пытались скрыть инцидент.

Как сообщал портал "Комментарии", Китай вероломно закрыл для российской пшеницы свой рынок, чем сорвал планы российского правителя Владимира Путина о масштабном "зерновом коридоре". Зато зерно из Украины КНР исправно покупает.



