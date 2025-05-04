Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО)

Французский рыбак Жоаким Жонкерес поймал сома весом 102 кг вблизи города Каштелу-Бранку на востоке Португалии. Этот сом стал рекордсменом, как самый большой, пойманный на территории страны.

В Португалии рыбак поймал рекордного сома. Фото: cmjornal

Жоаким Жонкерес рассказал, что гуляя у своего дома он случайно заметил большую тень в воде. Рыбак использовал 25-сантиметровую приманку и после 30 минут борьбы поймал гигантского сома.

"Рыба дергала леску, выныривала, а потом снова ныряла на глубину. Чтобы вытащить ее, мне понадобилась помощь еще трех человек", — говорит Жонкерес об улове.

Как оказалось, Жонкерес установил национальный рекорд Португалии поймав гигантского сома весом 102 килограмма и длиной более 2,3 метра.

"Я поймал сотни этих рыб, но эта самая большая из всех. Это было необычайное чувство — бороться с рыбой, которая была больше и тяжелее самого рыбака", — поделился эмоциями Женкерес.

Рыбак рассказал, что использовал сома для еды. По его словам, сом был вкусный и почти без костей. А его жена в соцсетях рассказала, что "только филе весило более 50 килограммов".

Рекордный сом пойман в Португалии. Фото: cmjornal

В Португалии рыбак поймал гигантского сома. Фото: cmjornal

Сом инвазивный вид в Португалии, способный сильно изменять экосистему страны. Эти животные охотятся на рыбу, птиц и мелких млекопитающих, уменьшая биоразнообразие местных водоемов в Португалии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии один рыбак поймал рекордного по длине сома.

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