Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО)

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Slava Kot
Французский рыбак Жоаким Жонкерес поймал сома весом 102 кг вблизи города Каштелу-Бранку на востоке Португалии. Этот сом стал рекордсменом, как самый большой, пойманный на территории страны.
В Португалии рыбак поймал рекордного сома. Фото: cmjornal
Жоаким Жонкерес рассказал, что гуляя у своего дома он случайно заметил большую тень в воде. Рыбак использовал 25-сантиметровую приманку и после 30 минут борьбы поймал гигантского сома.
Как оказалось, Жонкерес установил национальный рекорд Португалии поймав гигантского сома весом 102 килограмма и длиной более 2,3 метра.
Рыбак рассказал, что использовал сома для еды. По его словам, сом был вкусный и почти без костей. А его жена в соцсетях рассказала, что "только филе весило более 50 килограммов".
Рекордный сом пойман в Португалии. Фото: cmjornal
В Португалии рыбак поймал гигантского сома. Фото: cmjornal
Сом инвазивный вид в Португалии, способный сильно изменять экосистему страны. Эти животные охотятся на рыбу, птиц и мелких млекопитающих, уменьшая биоразнообразие местных водоемов в Португалии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии один рыбак поймал рекордного по длине сома.
Также "Комментарии" писали, что рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров.
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