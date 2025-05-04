logo

BTC/USD

95267.63

ETH/USD

1825.26

LTC/USD

85.72

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО)

В Португалии поймали рекордного 102-килограммового сома.

4 мая 2025, 10:40 comments1007
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Французский рыбак Жоаким Жонкерес поймал сома весом 102 кг вблизи города Каштелу-Бранку на востоке Португалии. Этот сом стал рекордсменом, как самый большой, пойманный на территории страны.

Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО)

В Португалии рыбак поймал рекордного сома. Фото: cmjornal

Жоаким Жонкерес рассказал, что гуляя у своего дома он случайно заметил большую тень в воде. Рыбак использовал 25-сантиметровую приманку и после 30 минут борьбы поймал гигантского сома.

"Рыба дергала леску, выныривала, а потом снова ныряла на глубину. Чтобы вытащить ее, мне понадобилась помощь еще трех человек", — говорит Жонкерес об улове.

Как оказалось, Жонкерес установил национальный рекорд Португалии поймав гигантского сома весом 102 килограмма и длиной более 2,3 метра.

"Я поймал сотни этих рыб, но эта самая большая из всех. Это было необычайное чувство — бороться с рыбой, которая была больше и тяжелее самого рыбака", — поделился эмоциями Женкерес.

Рыбак рассказал, что использовал сома для еды. По его словам, сом был вкусный и почти без костей. А его жена в соцсетях рассказала, что "только филе весило более 50 килограммов".

Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО) - фото 2

Рекордный сом пойман в Португалии. Фото: cmjornal

Рыбак поймал гигантского сома: это национальный рекорд (ФОТО) - фото 3

В Португалии рыбак поймал гигантского сома. Фото: cmjornal

Сом инвазивный вид в Португалии, способный сильно изменять экосистему страны. Эти животные охотятся на рыбу, птиц и мелких млекопитающих, уменьшая биоразнообразие местных водоемов в Португалии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии один рыбак поймал рекордного по длине сома.

Также "Комментарии" писали, что рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/recorde-peixe-de-102-quilos-pescado-com-cana-em-afluente-do-tejo
Теги:

Новости

Все новости