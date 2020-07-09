Энциклопедию династии Мин продали на аукционе в тысячу раз дороже ожидаемой цены

Два редких тома древней китайской энциклопедии проданы на аукционе во вторник более чем за 8 миллионов евро (9 миллионов долларов), что более чем в 1000 раз превышает предполагаемую цену. Об этом пишет CNN.



Энциклопедия, известная как "Юнлэ Дадянь", первоначально была заказана императором Юнлэ, третьим правителем династии Мин, который правил с 1402 по 1424 год. Согласно пресс-релизу парижского аукционного дома Beaussant Lefèvre, над энциклопедией работали более 2000 ученых в период с 1404 по 1408 год.

"Юнлэ Дадянь" – самая большая энциклопедия в мире, и первоначально состояла из 22 877 глав. В 1562 году император Цзяцзин, 11-й правитель династии Мин, приказал сделать две копии энциклопедии, но оригинал был утерян из-за многочисленных войн, краж и пожаров, произошедших при династии Мин (1368-1644), сообщает аукционный дом.

В то время как два тома, проданные во вторник, являются копиями, они чрезвычайно редки, и только 400 известных томов, или 4% оригинальной энциклопедии, остались в существовании.

Книги размером 35 × 23 см были написаны красными и черными чернилами на бумаге. В то время как техника печати была разработана в то время, энциклопедия была написана от руки из-за ее длины.

Один том посвящен озерам Китая, а другой информирует читателей о погребальных обрядах. Вместе они были куплены неназванным покупателем за 8,128 миллиона евро, включая гонорары.

Император Юнлэ был сильным лидером, который руководил самыми могущественными годами династии Мин. В 1412 году он приказал построить знаменитую фарфоровую башню в Нанкине. Строительство башни заняло 17 лет, и она была известна как одно из семи чудес средневекового мира.

Ранее "Комментарии" писали, что гитара, на которой играл фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн во время своего выступления на MTV Unplugged в 1993 году, была продана на аукционе за 6 миллионов долларов.

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