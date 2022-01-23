Джефф Безос вложил миллиарды в создание "таблетки бессмертия"

Один из богатейших людей мира, основатель Amazon Джефф Безос решил вложить крупную сумму денег в разработку технологии вечной жизни. Предприниматель нанял команду ученых, которым предстоит создать "таблетку бессмертия".

Разработка технологии бессмертия (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Conservation, взять участие в антивозрастном стартапе, который называется Alto Labs, захотели даже лауреаты Нобелевской премии. В разработку лекарства американский предприниматель вложил три миллиарда долларов.

Известно, что исследователи будут изучать процесс программирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых. То есть, чтобы они были более устойчивы к различным болезням и травмам, и смогли восстанавливать тело по мере его старения. Будет ли проект успешным, или нет — покажет время, но данный стартап точно позволит ученым сделать новые удивительные открытия в области борьбы со старением.

Напомним, израильские ученые изобрели новый метод, который позволяет не только остановить старение человеческого организма, но и обратить его вспять. Способ омоложения заключается в использовании гипербарической кислородной терапии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) выяснили, почему женщины стареют быстрее, чем мужчины. Оказалось, что некоторые факторы ослабляют здоровье женщин и тем самым провоцируют процесс старения.

Читай также, что питание — важный фактор, влияющий на самочувствие здоровья. Есть продукты, негативно отражающиеся на состоянии организма, а есть те, без которых он не может, потому что их дефицит ускоряет процесс старения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!