В Израиле придумали новый способ борьбы со старостью

Израильские ученые изобрели новый метод, который позволяет не только остановить старение человеческого организма, но и обратить его вспять. Способ омоложения заключается в использовании гипербарической кислородной терапии.

Сам по себе метод кислородной терапии не нов — его использовали более ста лет для лечения декомпрессионной болезни у подводников и спасения людей при отравлении угарным газом. Терапия включает вдыхание чистого кислорода в герметичной камере, в результате чего кровь и ткани насыщаются кислородом. Однако последние результаты исследований, которые провели сотрудники Тель-Авивского университета и Медицинского центра Шамир свидетельствуют о том, что известный метод лечения кислородом под высоким давлением в барокамере может обратить вспять два основных процесса, связанных со старением: укорочение теломер и накопление старых и неисправных клеток в организме. Эксперимент показал удлинение теломер на 38 процентов и уменьшение количества отмирающих клеток на 37 процентов. Примечательно, что участники эксперимента не меняли свой образ жизни и не принимали других лекарств.

Как сообщал портал "Комментарии", специалисты из Италии и Великобритании провели новую научную работу, которая открыла новый способ омоложения мозга. Добиться желаемого результата можно при взаимодействии мозга с микрофлорой кишечника.

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