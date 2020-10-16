Документалист показал видео с последствиями ядерного взрыва в мегаполисе

С момента атомной бомбардировки Японии прошло уже семьдесят пять лет, и это достаточное количество времени, чтобы подзабыть, какое зло может представлять собой ядерное оружие. Документалист Нил Хэллоран осмелися показать людям, какими непоправимыми последствиями может обернуться ядерный взрыв. Об этом пишет издание lenta.

Видео с последствиями ядерного взрыва. Фото: lenta

Для этого Нил обратился за помощью к комитету Нобелевской премии мира, совместно с которым воспроизвел ядерный взрыв в мегаполисе на видео. Так, можно увидеть город с 4-х миллионным населением, над которым происходит ядерный взрыв мощностью 800 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это можно сравнить с бомбой, которая когда-то была сброшена на Хиросиму, только в 100 раз мощнее.

Смоделированный ядерный взрыв продемонстрировал, что огненный шар, который возникает в этот момент, лишит жизни около 120 тысяч людей в радиусе 2 километров от эпицентра. А в 11 километрах от места взрыва погибнет каждый второй житель, что приведет к исчезновению 500 тысяч человек.

Радиоактивные пыль и пепел, которые окажутся за пределами 11 километров, станут причиной смерти еще 100 тысяч человек. Конечно же, Нил Хэллоран говорит, что эти цифры являются лишь приблизительными, но в реальности последствия могут оказаться куда более серьезными – погибнуть может около 1.5 млн.





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