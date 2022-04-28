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Для выпускников уже доступна онлайн-версия мультипредметного теста

НМТ доступен для украинских выпускников онлайн

сегодня, 14:49
Автор:

Козлова Альбіна
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Для выпускников уже доступна онлайн-версия мультипредметного теста

Фото иллюстративное / Pixabay

Львовский центр оценки качества образования предлагает онлайн-тестировщик национального мультипредметного теста для выпускников 2022 года. Такой тест украинцы будут сдавать вместо ВНО для поступления на бюджетную основу или высококонъюнктурные специальности.

На выполнение теста по трем предметам по 60 вопросам дается 90 минут. Сообщается, что национальное мультипредметное тестирование будет проходить в компьютерном формате. Тестировщик онлайн можно пройти по ссылке.

В сообщении указано, что интерфейс пробного теста отличается от того, какой будет на реальном НМТ, но по структуре, типам заданий и выделенному времени на выполнение тестов он такой же как НМТ. Участники смогут выполнять задания не по порядку, возвращаться к выполненному тесту и изменять вариант ответа. Во время НМТ будет позволено использовать справочные материалы по математике.

В пробном варианте есть четыре вопроса о личности абитуриента для статистики.

Каждый участник получит правильные ответы по завершению работы над тестом и сможет проверить, насколько он успешно сдал тестирование. Пробный тест может загружаться с задержкой из-за погрузки на серверы. Также можно скачать файл с демонстрационным вариантом НМТ , выполнить задания и сверить свои ответы с правильными.

Как сообщал портал "Комментарии", Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов. В 2022 году согласно приказу министра образования и науки Сергея Шкарлета, руководителям учебных заведений профессионального высшего и высшего образования могут по своему усмотрению определять, какую форму аттестации предложить студентам.


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