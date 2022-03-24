logo

BTC/USD

43002.87

ETH/USD

3046.50

LTC/USD

122.43

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов

В период военного состояния приостановлена аттестация на звание доктора наук и изменена форма аттестации студентов

сегодня, 11:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов

Фото иллюстративное / Pixabay

С 14 марта в Украине возобновлен учебный процесс, на занятия вышли и студенты заведений профессионально-технического образования и заведений высшего образования.

"Вопреки самому сложному времени в Украине мы продолжаем осуществлять образовательный процесс там, где позволяет ситуация с безопасностью", — отметил Сергей Шкарлет.

На обучение вышли дистанционно студенты в 14 областях Украины. Учатся студенты в профессионально-технических заведениях семи областей, не учатся в заведениях профессионально-технического образования в четырех областях Украины.

Кроме того, колледжи (заведения профессионального высшего образования) работают в 19 областях дистанционно или смешано. Частично не возобновилось обучение в колледжах в четырех областях, не проводится обучение в одной области.

Студенты университетов, академий и институтов вышли на обучение в 15 областях Украины и еще в двух областях вузы работают частично. В четырех областях университеты ушли на каникулы, в одной области не работают.

В 2022 году согласно приказу министра образования и науки Сергея Шкарлета, руководителям учебных заведений профессионального высшего и высшего образования дано право на свое усмотрение определять, какую форму аттестации предложить студентам. Документ предусматривает, что количество кредитов ЕКТС, которые предусмотрены на практику, может быть меньше, чем предусмотрено в стандарте, если количество кредитов с других образовательных компонентов будет увеличено. То есть общее количество кредитов ЕКТС по образовательной программе не может быть меньше, чем требует стандарт.

Аспиранты, молодые ученые, которые должны были защититься на звание доктора философии , смогут пройти аттестацию после отмены военного положения. Такие изменения приняло Министерство. Ведь из-за боевых действий в некоторых вузах невозможно или сложно провести аттестацию соискателей степени доктора философии в определенные стандартами сроки. Поэтому на строки аттестации не будет влиять время периода военного положения и три месяца после его отмены.

По словам министра образования и науки, в период с 24 февраля по 24 марта враг обстрелял 566 учебных заведений, 73 из них разрушены полностью.

"Каждый из нас делает все возможное, чтобы победа была ближе: кто голыми руками останавливает танки, кто выходит на протесты в оккупированных городах, кто готовит самую вкусную пищу для наших военных, кто обращается в молитве к Богу, а кто продолжает учить и учиться и крепко держать образовательный "фронт". Именно благодаря такому взаимодействию и усилиям гордого народа, который любит свою Родину превыше всего, провалились планы оккупантов захватить нашу землю", — подчеркнул министр.

Как сообщал портал, эксперты объяснили, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mon.gov.ua/ua/news
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!