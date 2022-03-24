Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов

Фото иллюстративное / Pixabay

С 14 марта в Украине возобновлен учебный процесс, на занятия вышли и студенты заведений профессионально-технического образования и заведений высшего образования.



"Вопреки самому сложному времени в Украине мы продолжаем осуществлять образовательный процесс там, где позволяет ситуация с безопасностью", — отметил Сергей Шкарлет.

На обучение вышли дистанционно студенты в 14 областях Украины. Учатся студенты в профессионально-технических заведениях семи областей, не учатся в заведениях профессионально-технического образования в четырех областях Украины.

Кроме того, колледжи (заведения профессионального высшего образования) работают в 19 областях дистанционно или смешано. Частично не возобновилось обучение в колледжах в четырех областях, не проводится обучение в одной области.

Студенты университетов, академий и институтов вышли на обучение в 15 областях Украины и еще в двух областях вузы работают частично. В четырех областях университеты ушли на каникулы, в одной области не работают.

В 2022 году согласно приказу министра образования и науки Сергея Шкарлета, руководителям учебных заведений профессионального высшего и высшего образования дано право на свое усмотрение определять, какую форму аттестации предложить студентам. Документ предусматривает, что количество кредитов ЕКТС, которые предусмотрены на практику, может быть меньше, чем предусмотрено в стандарте, если количество кредитов с других образовательных компонентов будет увеличено. То есть общее количество кредитов ЕКТС по образовательной программе не может быть меньше, чем требует стандарт.

Аспиранты, молодые ученые, которые должны были защититься на звание доктора философии , смогут пройти аттестацию после отмены военного положения. Такие изменения приняло Министерство. Ведь из-за боевых действий в некоторых вузах невозможно или сложно провести аттестацию соискателей степени доктора философии в определенные стандартами сроки. Поэтому на строки аттестации не будет влиять время периода военного положения и три месяца после его отмены.

По словам министра образования и науки, в период с 24 февраля по 24 марта враг обстрелял 566 учебных заведений, 73 из них разрушены полностью.

"Каждый из нас делает все возможное, чтобы победа была ближе: кто голыми руками останавливает танки, кто выходит на протесты в оккупированных городах, кто готовит самую вкусную пищу для наших военных, кто обращается в молитве к Богу, а кто продолжает учить и учиться и крепко держать образовательный "фронт". Именно благодаря такому взаимодействию и усилиям гордого народа, который любит свою Родину превыше всего, провалились планы оккупантов захватить нашу землю", — подчеркнул министр.

Как сообщал портал, эксперты объяснили, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!