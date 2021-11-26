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Диджитализация профобразования: как сделать онлайн-обучение эффективным

Минобразования Украины внедряет цифровые технологии в образование

сегодня, 13:15
Автор:

Карина Ожерельева
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25 ноября состоялось мероприятие по организации дистанционного и смешанного обучения в рамках Всеукраинской недели профессионального образования, где спикеры поделились идеями об эффективной организации онлайн-обучения. Об этом сообщили на странице Минобразования Украины в Facebook.

Диджитализация профобразования: как сделать онлайн-обучение эффективным

Диджитализация профессионального образования учителей - фото из открытых источников

Спикерами мероприятия стали представители Программы ЕС "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины", Международной организации труда, проекта "Публично-частное партнерство для улучшения сантехнического образования в Украине" и общественного союза "Национальное отраслевое партнерство в легкой промышленности Украины Фешн Глобус Юкрейн" .

Участники вебинара поделились собственным опытом разработки пособий, организации тренингов и курсов, создания диджитал-инструментов для организации эффективного онлайн-обучения в профобразовании. Для качественного обучения было создано 128 тренингов по повышению цифровой грамотности, проведен анализ навыков в цифровых технологиях представителей профтехов, а также создан план диджитализации отрасли образования.

Спикеры мероприятия демонстрировали цифровые технологии для организации интерактивного олайн-обучения, в частности, учебное пособие в виде мобильного приложения "Трубы и арматура" и серию электронных пособий для студентов-дизайнеров "Профессия творить моду".

"Адаптировать практическое обучение к дистанционному формату стало вызовом для нас. Однако благодаря поддержке международных партнеров и работодателей имеем десятки проектов, которые делают обучение онлайн доступным и легким", — отметила директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине планируется усовершенствовать технический уровень сельских школ.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/didzhitalizaciya-profosviti-navchalni-posibniki-kursi-ta-simulyatori-z-tehnologiyami-dopovnenoyi-realnosti?fbclid=IwAR3JZkPMBhi6jgfpeuFZ9-UCBIiTXCxHZIAFx5OTkQyKDedr9QTjYk0ZivE
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