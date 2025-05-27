Действительно ли выпускники школ массово покидают Украину: что говорят в Минобразования

В Украине фиксируется тенденция к выезду выпускников школ за границу после завершения 11 класса. Однако это явление не приобрело массового характера. Такое заявление на брифинге во время мероприятия "Образование новой Украины" сделал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Школа. Фото: из открытых источников

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы", — сказал Лисовой.

Министр также отметил, что эта тенденция связана с общей волной миграции, которую вызвала полномасштабная война.

По словам чиновника, прослеживается общая тенденция, которая касается в целом миграции, связанной войной. И первый вопрос – это конечно вопрос безопасности, а решение этого вопроса каждый для себя находит самостоятельно.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство образования и науки Украины возразило слухи о том, что летние каникулы для школьников в 2025 году сократят до двух месяцев. Ведомство подчеркнуло: никаких подобных решений правительством принято не было. Об этом говорится в официальном сообщении МОН.

Согласно постановлению Кабмина, учебный год 2024/2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В то же время конкретное расписание обучения, структура года и продолжительность каникул остаются в полномочиях самих школ — это решение каждое учебное заведение принимает индивидуально.



