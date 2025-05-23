В Украине усиливают мобилизацию: что известно

Из ряда регионов начала поступать информация об усилении мер мобилизации. В частности, это касается Херсонской области. Отмечается, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин провел совещание по улучшению мобилизационных мероприятий в регионе.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Это было подробное обсуждение работы всех привлеченных структур. Наша задача – обеспечить четкую координацию сотрудников полиции, ТЦК и ВЛК", — сказал глава Херсонской ОВА.

Прокудин заслушал доклад. и. начальника Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Панасюка о результатах мобилизационной кампании.

По словам главы Херсонской ОВА, уже сейчас видны пробелы. Сейчас начинается работа над их решением.

Ужесточение мер мобилизации касается не только Херсонщины. Стало известно, что в Полтавской области в четырех районах создадут 9 мобильных блокпостов. Решение связано с розыском военных со статусом СЗЧ. Также есть предпосылки, что мобилизацию усилят и в Киеве. По всей вероятности, такая же ситуация может быть и в других областях.

Читайте также на портале "Комментарии" – только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

"Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-нибудь боеспособного состояния, да и то не очень", – заявил Георгий Мазурашу.

Нардеп привел "статистику", согласно которой в любой стране только 6-7% граждан способны реально воевать. Остальные, по его словам, после принудительного попадания в армию только пополняют ряды дезертиров.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Верховной Раде ответили, рассматривают ли уменьшение мобилизационного возраста.



