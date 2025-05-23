В Украине усиливают мобилизацию: что известно

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Кравцев Сергей
Из ряда регионов начала поступать информация об усилении мер мобилизации. В частности, это касается Херсонской области. Отмечается, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин провел совещание по улучшению мобилизационных мероприятий в регионе.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Прокудин заслушал доклад. и. начальника Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Панасюка о результатах мобилизационной кампании.
По словам главы Херсонской ОВА, уже сейчас видны пробелы. Сейчас начинается работа над их решением.
Ужесточение мер мобилизации касается не только Херсонщины. Стало известно, что в Полтавской области в четырех районах создадут 9 мобильных блокпостов. Решение связано с розыском военных со статусом СЗЧ. Также есть предпосылки, что мобилизацию усилят и в Киеве. По всей вероятности, такая же ситуация может быть и в других областях.
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Нардеп привел "статистику", согласно которой в любой стране только 6-7% граждан способны реально воевать. Остальные, по его словам, после принудительного попадания в армию только пополняют ряды дезертиров.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Верховной Раде ответили, рассматривают ли уменьшение мобилизационного возраста.
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