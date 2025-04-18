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Информация о сокращении школьных каникул оказалась фейком: что говорят в МОН

Минобразования возразило фейк о сокращении летних каникул в Украине

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Министерство образования и науки Украины возразило слухи о том, что летние каникулы для школьников в 2025 году сократят до двух месяцев. Ведомство подчеркнуло: никаких подобных решений правительством принято не было. Об этом говорится в официальном сообщении МОН.

Информация о сокращении школьных каникул оказалась фейком: что говорят в МОН

Фото: 24 Канал

Согласно постановлению Кабмина, учебный год 2024/2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В то же время конкретное расписание обучения, структура года и продолжительность каникул остаются в полномочиях самих школ — это решение каждое учебное заведение принимает индивидуально.

"В последнее время в соцсетях и некоторых медиа распространяется фейковая информация о якобы обязательном сокращении каникул в 2025 году. Министерство официально разъясняет: никакого нормативного акта, предусматривающего такое сокращение, не существует. По-прежнему продолжительность каникул определяет сама школа — это предусмотрено действующим законодательством". министерстве.

  О продолжительности отдыха — решение принимает педагогический совет каждого учебного заведения, учитывая:

·          объем запланированной обучающей программы;

·          уровень безопасности в конкретном регионе;

·          индивидуальные образовательные потребности учащихся;

·          ресурсы и готовность педагогического коллектива

В министерстве особо подчеркнули, что 30 июня — это лишь предельная дата завершения учебного года, а не обязательный день для проведения уроков.

При этом в июне школы могут выбирать разные форматы образовательной деятельности: от классических занятий и консультаций до проектной работы, экскурсий, индивидуальных уроков или организации пришкольных лагерей.

"Комментарии" уже писали, что в сети распространяется информация о том, что в этом году летние каникулы будут длиться всего два месяца, а учебный процесс продлится до 30 июня. Якобы об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.



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