Информация о сокращении школьных каникул оказалась фейком: что говорят в МОН

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Клименко Елена
Министерство образования и науки Украины возразило слухи о том, что летние каникулы для школьников в 2025 году сократят до двух месяцев. Ведомство подчеркнуло: никаких подобных решений правительством принято не было. Об этом говорится в официальном сообщении МОН.
Фото: 24 Канал
Согласно постановлению Кабмина, учебный год 2024/2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В то же время конкретное расписание обучения, структура года и продолжительность каникул остаются в полномочиях самих школ — это решение каждое учебное заведение принимает индивидуально.
О продолжительности отдыха — решение принимает педагогический совет каждого учебного заведения, учитывая:
· объем запланированной обучающей программы;
· уровень безопасности в конкретном регионе;
· индивидуальные образовательные потребности учащихся;
· ресурсы и готовность педагогического коллектива
В министерстве особо подчеркнули, что 30 июня — это лишь предельная дата завершения учебного года, а не обязательный день для проведения уроков.
При этом в июне школы могут выбирать разные форматы образовательной деятельности: от классических занятий и консультаций до проектной работы, экскурсий, индивидуальных уроков или организации пришкольных лагерей.
"Комментарии" уже писали, что в сети распространяется информация о том, что в этом году летние каникулы будут длиться всего два месяца, а учебный процесс продлится до 30 июня. Якобы об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.
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