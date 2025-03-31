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Действительно ли люди с более низким интеллектом больше верят в гороскопы: новое исследование

Ученые выяснили, что общего между верой в гороскопы и низким интеллектом.

сегодня, 12:45
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Slava Kot

Вера в астрологию остается популярной несмотря на десятилетия научной критики. Новое исследование показало интересную связь, что люди с низшими когнитивными способностями и меньшим образованием чаще считают астрологию научной.

Действительно ли люди с более низким интеллектом больше верят в гороскопы: новое исследование

Люди с низким интеллектом больше верят в астрологию

Группа ученых, возглавляемая Тобиас Эдвардсом из Университета Миннесоты, проанализировала данные 8553 американцев из Общего социального опроса. На вопрос, "Верите ли вы в астрологию?", респонденты должны были ответить одним из трех вариантов: "Совсем не научно", "Вроде бы научно" и "Очень научно".

Также исследователи измерили уровень интеллекта с помощью теста Wordsum. Это проверка словарного запаса, коррелирующая с общими когнитивными способностями людей. Также в исследовании учли образовательный уровень участников, их политические взгляды и религиозность.

Согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of Individual Differences, интеллект и образование, это ключевые факторы веры в астрологию. Участники, получившие более низкие результаты в тесте на уровень интеллекта, гораздо чаще считали астрологию научной. Подобным образом те, кто имел меньше лет образования, проявляли более сильную веру в "научность" астрологии.

Кроме того, ученые выяснили, что религиозность и духовность не имели существенной связи с астрологическими верованиями, что бросает вызов представлению о том, что астрология заменяет религиозную веру. Политическая ориентация также не продемонстрировала значимую корреляцию с верой в астрологию.

Исследование подчеркивает, что образование и развитие критического мышления могут помочь снизить веру в псевдонауку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев верят в астрологию и экстрасенсорные способности.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, что мозги тараканов могут спасти человечество.



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Источник: https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1614-0001/a000434#
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