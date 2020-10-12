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Главная Новости Общество наука и обучение Цветение каштанов в октябре назвали эхом смертельной болезни, - новое исследование
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Цветение каштанов в октябре назвали эхом смертельной болезни, - новое исследование

Оказывается, цветение каштанов сегодня - отнюдь не положительный феномен

сегодня, 10:54
Автор:

Елена Волкова

В Баварском институте виноградарства и садоводства (LWG) объяснили осенний феномен, когда в октябре цветут каштаны. Об этом сообщает dw.

Цветение каштанов в октябре назвали эхом смертельной болезни, - новое исследование

Так, по словам ученого и профессора LWG Филиппа Шёнфельда, данное явление — явный признак того, что деревья больны и жить им осталось недолго.

"Грубо говоря, тут действует такой принцип: раз уж мне все равно умирать скоро придется, то я, по крайней мере, хотя бы приложу усилия к тому, чтобы произвести до тех пор как можно больше потомства", — сообщил Шёнфельд.

Из-за жарких погодных условий влаголюбивые деревья, увы, ослабели, и у них осталось мало ресурсов — для того, например, чтобы справиться с таким вредителем, как минирующая моль. В связи с этим они будто готовятся к тому, что жить осталось недолго, и активно цветут.

Ранее "Комментарии" сообщали, что смертельный коронавирус, который весь 2020-й год держит в страхе человечество, имеет одно полезное свойство. К такому выводу пришли учёные Университета Аризоны в рамках нового исследования, опубликованного в журнале Pain.


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