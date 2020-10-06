Ученые обнаружили полезное свойство COVID-19

Оказывается, смертельный коронавирус, который весь 2020-й год держит в страхе человечество, имеет одно полезное свойство. К такому выводу пришли учёные Университета Аризоны в рамках нового исследования, опубликованного в журнале Pain.

Оказывается, коронавирус COVID-19 имеет свойство облегчать боль. Ученые говорят, что именно из-за “анестетического” действия коронавируса некоторые инфицированные переносят болезнь на ногах, не испытывая боли и симптомов, при этом являясь источником заражения.

Специалисты считают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека. Это соединение способно подавлять передачу сигналов, касающихся формирования болевых ощущений. Это объясняется тем, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.

По данным учёных, с нейропилином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), играющий важную роль в развитии кровеносных сосудов и связанный с такими болезнями, как рак и ревматоидный артрит. В данном случае происходит гипервозбудимость нейронов, которая оборачивается болью. Связывание с S-белком приводит к такому эффекту.

Напомним, коронавирус в Украине поразил еще 4348 человек. Все они получили положительные результаты теста на Covid-19 за вчера. Еще 2149 украинцев смогли болезнь победить. А вот жизни 90 пациентов коронавирус оборвал, что стало антирекордом сегодняшнего дня.

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