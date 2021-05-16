Были, да сплыли: какие профессии исчезли от ненадобности

BTC/USD
48133.80
ETH/USD
3681.96
LTC/USD
305.78
USD/UAH
27.71
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Пять профессий, которые давно исчезли (фото из открытых источников)
Молочник
Когда
не было холодильников и специальных упаковок, молоко разносили по домам молочники.
Они ездили по улицам города, призывая всех желающих приобрести у них продукцию.
Молочники даже носили специальную одежду, по которой их могли легко узнать
окружающие. В большинстве стран такая услуга уже давно утратила свою
актуальность, но возможно в Индии, в некоторых местностях, еще можно встретить настоящего
молочника.
Фонарщик
До
появления электрических фонарей многие большие города освещались газовыми
фонарями, а их нужно было зажигать — и этим занимался специальный человек. Фонарщики
с помощью длинной лестницы забирались на фонарь и спичками или масляной лампой
зажигали свет. Со временем были
разработаны системы, которые позволили зажигать фонари автоматически.
Человек-будильник
В
XVIII–XIX веках в Европе произошла промышленная революция. В городах начали
строиться фабрики, заводы и в жизни людей появилось понятие "рабочий график".
Тогда и возникла необходимость в человеке-будильнике, который ходил и будил
рабочих на те самые фабрики и заводы. Несложно догадаться, какая технология
сделала профессию бессмысленной: появление обыкновенного будильника.
Лектор
В
начале XX века этим термином обозначали странную форму развлечения рабочих. На
сигаретные фабрики нанимали человека, который читал вслух рабочим интересные рассказы,
газеты и другие тексты, чтобы тем не было скучно. Но в 20-е годы лекторов
заменило обыкновенное радио.
Развозчик льда
До
появления холодильников продукты хранили в шкафчиках со льдом. Вырезанием льда
и его транспортировкой занимались специальные люди. Горожане вывешивали на
домах таблички, чтобы развозчик льда знал, сколько именно им требуется. Несмотря на то, что профессия почти исчезла с появлением холодильников, лёд
развозят до сих пор — например, по ресторанам.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие профессии являются самыми нужными в 2021году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости