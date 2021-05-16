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Были, да сплыли: какие профессии исчезли от ненадобности

Опубликован список профессий, которые давно были очень востребованы, а сегодня о них даже мало кто слышал

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий
За последние 200 лет стремительное развитие науки и технологий изменило социальную карту мира. Появилось множество интересных новых профессий и сфер деятельности, но некоторые виды работы исчезли с повестки дня.

Были, да сплыли: какие профессии исчезли от ненадобности

Пять профессий, которые давно исчезли (фото из открытых источников)

Молочник

Когда не было холодильников и специальных упаковок, молоко разносили по домам молочники. Они ездили по улицам города, призывая всех желающих приобрести у них продукцию. Молочники даже носили специальную одежду, по которой их могли легко узнать окружающие. В большинстве стран такая услуга уже давно утратила свою актуальность, но возможно в Индии, в некоторых местностях, еще можно встретить настоящего молочника.

Фонарщик

До появления электрических фонарей многие большие города освещались газовыми фонарями, а их нужно было зажигать — и этим занимался специальный человек. Фонарщики с помощью длинной лестницы забирались на фонарь и спичками или масляной лампой зажигали свет.  Со временем были разработаны системы, которые позволили зажигать фонари автоматически.

Человек-будильник

В XVIII–XIX веках в Европе произошла промышленная революция. В городах начали строиться фабрики, заводы и в жизни людей появилось понятие "рабочий график". Тогда и возникла необходимость в человеке-будильнике, который ходил и будил рабочих на те самые фабрики и заводы. Несложно догадаться, какая технология сделала профессию бессмысленной: появление обыкновенного будильника.

Лектор

В начале XX века этим термином обозначали странную форму развлечения рабочих. На сигаретные фабрики нанимали человека, который читал вслух рабочим интересные рассказы, газеты и другие тексты, чтобы тем не было скучно. Но в 20-е годы лекторов заменило обыкновенное радио.

Развозчик льда

До появления холодильников продукты хранили в шкафчиках со льдом. Вырезанием льда и его транспортировкой занимались специальные люди. Горожане вывешивали на домах таблички, чтобы развозчик льда знал, сколько именно им требуется. Несмотря на то, что профессия почти исчезла с появлением холодильников, лёд развозят до сих пор — например, по ресторанам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие профессии являются самыми нужными в 2021году. 


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Источник: http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/211631-jobs-obsolete
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