Будут ли поселять невакцинированных студентов в общежития

С приближением нового учебного года у родителей школьников и студентов появляется все больше вопросов по поводу организации обучения с 1 сентября 2021 года. Ведь к педагогам общеобразовательных и дошкольных учебных заведений выдвинуты определенные условия относительно вакцинации. У министра образования поинтересовались и условиями при которых будут поселять в студенческие общежития.



Невакцинированных студентов будут поселять в общежития, фото из открытых источников

Невакцинированным студентам позволят поселяться в общежития. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет, сообщает Укринформ. Любые запреты или спекуляции относительно вакцинации студентов министр назвал нарушением прав.

Он отметил, что нет таких требований, согласно которым можно поселять в общежития только вакцинированных от COVID-19. Тем более, что некоторым первокурсникам еще не исполнилось 18 лет. В Украине пока что получить дозу вакцины могут только совершеннолетние граждане .

Поэтому отказать в предоставлении места для проживания первокурсникам и другим студентам из-за отсутствия справки о вакцинации администрация общежитий или студгородков не имеет права.

Кроме того, вакцинироваться могут только совершеннолетние студенты. С другой стороны в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет должен сформироваться быстро.

Большинство вузов уже наладило дистанционное обучение. Поэтому в период локдауна студенты вероятно будут учиться онлайн и в этом году.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Шкарлет отметил, что в сентябре дети начнут обучение в полноформатном режиме. По его словам, если какой-то украинский регион перейдет из "зеленой" в любую другую ( "желтая", "оранжевая" или "красная") зону карантина, но коллектив школы будет максимально вакцинированным, то заведение сможет продолжать обучение, не прибегая к "дистанционки".

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