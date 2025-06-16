Британка и американец попытались сдать НМТ с английского: результат шокировал

Украинская учительница английского языка Андриана Паук решила провести эксперимент и предложила своим знакомым из США и Великобритании пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку за 2024 год. Результат оказался неожиданным, ведь ни один из носителей английского языка не смог набрать даже 160 баллов.

Ученики проходят НМТ. Фото иллюстративное

Участниками эксперимента по прохождению НМТ стали американец и британка. Они оба имеют высшее образование, а также опыт преподавания английского в Китае. Они прошли тест НМТ по английскому языку за 2024 год за 20 минут.

В результате американец набрал 157 баллов, а британка – 153. Оба отметили, что тексты для чтения были понятны, однако вопросы к ним оказались запутанными и непрозрачными.

"Носители английского не могут сдать НМТ с английского. Они читают текст и им все ясно, как белый день. Но они не могут ответить на вопрос об этом тексте. Ведь вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка. Уровень у них такой, к которому стремится каждый рядовой ученик, а именно свободное владение языком", — объясняет Паук

По мнению учительницы Андрианы Паук, тест НМТ "некачественный и некомпетентный". По ее словам, кроме запутанных вопросов, также существует разная сложность в разные дни теста, что приводит к непрозрачности прохождения НМТ.

Преподаватель указывает, что из-за таких тестов с английского Украина может потерять молодежь, которая поедет учиться в соседние страны, где не нужен тест НМТ для поступления.

"Для справки, чтобы вступить в соседние страны, НМТ не нужно. Так что продолжайте в том же духе, пусть умные дети едут в Польшу, Чехию, Словакию, потому что банально боятся не сдать наше позорное НМТ. Я, как учитель, который готовит учеников к НМТ (и сама ежегодно его прохожу) не хочу видеть слезы детей, которые знают английский, любят его, а потом все это разбивается в 150 баллов на НМТ", — заключает Паук.

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