logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Британка и американец попытались сдать НМТ с английского: результат шокировал
commentss НОВОСТИ Все новости

Британка и американец попытались сдать НМТ с английского: результат шокировал

Тест НМТ по английскому языку оказался непроходимым для носителей языка - британки и американца.

16 июня 2025, 11:57 comments2337
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская учительница английского языка Андриана Паук решила провести эксперимент и предложила своим знакомым из США и Великобритании пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку за 2024 год. Результат оказался неожиданным, ведь ни один из носителей английского языка не смог набрать даже 160 баллов.

Британка и американец попытались сдать НМТ с английского: результат шокировал

Ученики проходят НМТ. Фото иллюстративное

Участниками эксперимента по прохождению НМТ стали американец и британка. Они оба имеют высшее образование, а также опыт преподавания английского в Китае. Они прошли тест НМТ по английскому языку за 2024 год за 20 минут.

В результате американец набрал 157 баллов, а британка – 153. Оба отметили, что тексты для чтения были понятны, однако вопросы к ним оказались запутанными и непрозрачными.

"Носители английского не могут сдать НМТ с английского. Они читают текст и им все ясно, как белый день. Но они не могут ответить на вопрос об этом тексте. Ведь вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка. Уровень у них такой, к которому стремится каждый рядовой ученик, а именно свободное владение языком", — объясняет Паук

По мнению учительницы Андрианы Паук, тест НМТ "некачественный и некомпетентный". По ее словам, кроме запутанных вопросов, также существует разная сложность в разные дни теста, что приводит к непрозрачности прохождения НМТ.

Преподаватель указывает, что из-за таких тестов с английского Украина может потерять молодежь, которая поедет учиться в соседние страны, где не нужен тест НМТ для поступления.

"Для справки, чтобы вступить в соседние страны, НМТ не нужно. Так что продолжайте в том же духе, пусть умные дети едут в Польшу, Чехию, Словакию, потому что банально боятся не сдать наше позорное НМТ. Я, как учитель, который готовит учеников к НМТ (и сама ежегодно его прохожу) не хочу видеть слезы детей, которые знают английский, любят его, а потом все это разбивается в 150 баллов на НМТ", — заключает Паук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о высшем образовании в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подписал закон об использовании английского языка в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AbpX5M3ot/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новости

Все новости