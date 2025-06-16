Британка и американец попытались сдать НМТ с английского: результат шокировал

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Slava Kot
Украинская учительница английского языка Андриана Паук решила провести эксперимент и предложила своим знакомым из США и Великобритании пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку за 2024 год. Результат оказался неожиданным, ведь ни один из носителей английского языка не смог набрать даже 160 баллов.
Ученики проходят НМТ. Фото иллюстративное
Участниками эксперимента по прохождению НМТ стали американец и британка. Они оба имеют высшее образование, а также опыт преподавания английского в Китае. Они прошли тест НМТ по английскому языку за 2024 год за 20 минут.
В результате американец набрал 157 баллов, а британка – 153. Оба отметили, что тексты для чтения были понятны, однако вопросы к ним оказались запутанными и непрозрачными.
По мнению учительницы Андрианы Паук, тест НМТ "некачественный и некомпетентный". По ее словам, кроме запутанных вопросов, также существует разная сложность в разные дни теста, что приводит к непрозрачности прохождения НМТ.
Преподаватель указывает, что из-за таких тестов с английского Украина может потерять молодежь, которая поедет учиться в соседние страны, где не нужен тест НМТ для поступления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о высшем образовании в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подписал закон об использовании английского языка в Украине.
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