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Азбуку Морзе можно выучить со щенками: необычный способ удивил сеть

Бесплатная платформа объединяет музыку, подкасты, игровые элементы и видео с собаками, чтобы сделать изучение азбуки Морзе более доступным и интересным

15 октября 2026, 11:31
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Сергій Кречмаровський

Изучение азбуки Морзе может быть не только полезным, но и веселым занятием. В США представили бесплатную платформу MorseBass.com, помогающую запоминать сигналы с помощью музыки, подкастов, игровых элементов и видео с настоящими щенками. Проект призван сделать необычный способ передачи сообщений более понятным широкой аудитории.

Азбуку Морзе можно выучить со щенками: необычный способ удивил сеть

Азбука Морзе и щенки: необычный способ обучения. Фото: Prnewswire

Как щенки помогают учиться

Идея принадлежит доктору Лорен Спит, президенту Elfenworks Productions, которая занимается музыкой и увлекается любительской радиосвязью. По ее замыслу, запоминание сигналов можно сделать похожим на изучение надолго остающейся в голове мелодии. Для этого создали музыкальные композиции с партиями электрического баса, а щенки помогают показывать отдельные слова.

Разработчики использовали ритм и визуальные образы, чтобы сделать обучение менее однообразным. Для некоторых слов собакам даже подготовили костюмы, другие понятия передали с помощью символов.

Важно уточнить: платформа учит именно азбуке Морзе, а не английскому языку. Английские слова используют в качестве учебного материала, для которого демонстрируют соответствующие сигналы.

Зачем сегодня нужна азбука Морзе

В данной системе буквы и цифры передают комбинациями коротких и длинных сигналов. Их можно воспроизводить звуком, светом, осязанием или электрическими импульсами. Один из самых известных примеров – сигнал SOS, который используют для просьбы о помощи.

По данным исследования, опубликованного в Frontiers in Human Neuroscience, изучение азбуки Морзе может сопровождаться изменениями мозга, подобными наблюдаемым во время усвоения языка. Авторы проекта также считают, что ритмический формат может быть полезен людям с разными особенностями обучения. Ресурс доступен бесплатно и может заинтересовать радиолюбителей, преподавателей, а также любителей головоломок и собак.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что физики создали черную дыру в лаборатории, и она поглотила звук



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Источник: https://www.prnewswire.com/news-releases/who-would-imagine-you-could-learn-morse-code-with-puppies-302905083.html
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