Абетку Морзе можна вивчити з цуценятами: незвичайний спосіб здивував мережу

Вивчення абетки Морзе може бути не лише корисним, а й веселим заняттям. У США представили безкоштовну платформу MorseBass.com, яка допомагає запам'ятовувати сигнали за допомогою музики, подкастів, ігрових елементів і відео зі справжніми цуценятами. Проєкт покликаний зробити незвичайний спосіб передавання повідомлень зрозумілішим для широкої аудиторії.

Абетка Морзе та цуценята: незвичайний спосіб навчання. Фото: Prnewswire

Як цуценята допомагають навчатися

Ідея належить докторці Лорен Спіт, президентці Elfenworks Productions, яка займається музикою та захоплюється аматорським радіозв'язком. За її задумом, запам'ятовування сигналів можна зробити схожим на вивчення мелодії, що надовго залишається в голові. Для цього створили музичні композиції з партіями електричного баса, а цуценята допомагають показувати окремі слова.

Розробники використали ритм і візуальні образи, щоб зробити навчання менш одноманітним. Для деяких слів собакам навіть підготували костюми, а інші поняття передали за допомогою символів.

Важливо уточнити: платформа навчає саме абетки Морзе, а не англійської мови. Англійські слова використовують як навчальний матеріал, для якого демонструють відповідні сигнали.

Навіщо сьогодні потрібна абетка Морзе

У цій системі літери й цифри передають комбінаціями коротких і довгих сигналів. Їх можна відтворювати звуком, світлом, дотиком або електричними імпульсами. Один із найвідоміших прикладів — сигнал SOS, який використовують для прохання про допомогу.

За даними дослідження, опублікованого у Frontiers in Human Neuroscience, вивчення абетки Морзе може супроводжуватися змінами мозку, подібними до тих, що спостерігаються під час засвоєння мови. Автори проєкту також вважають, що ритмічний формат може бути корисним для людей із різними особливостями навчання. Ресурс доступний безкоштовно та може зацікавити радіоаматорів, викладачів і всіх, хто любить головоломки та собак.

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