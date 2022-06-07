Археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями (ФОТО)

В столице Греции в ходе недавнего исследования была обнаружена удивительная находка — таблички с проклятиями, которые хранились в колодце 2500-летнего возраста. Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Раскопки в Афинах / Photo credit: Dr. Jutta Stroszeck – German Archaeological Institute

Археологи изучали колодец, расположенный во дворе общественной бани. В нем они и нашли древние предметы, в частности монеты, лампы, драгоценности и около 30 табличек, на которых были тексты с проклятиями. Специалисты считают, что такие заклинания в древности использовали для того, чтобы привлечь богов подземного мира и причинить зло человеку. Обычно их помещали в могилы людей, которые умерли преждевременно или насильственно, а поэтому их души считались измученными.

Однако, в Афинах осуждалась черная магия и в конце IV века до н.э был принят закон, касающийся управления гробницами. Тогда заклинатели начали искать другие способы, чтобы связаться с потусторонним миром и начали бросать таблички с текстами проклятий в колодцы.

Ученым удалось расшифровать некоторые фрагменты табличек. В одной из них кто-то пожелал заполучить себе в невесту девушку по имени Гликера.





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