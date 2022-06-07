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Археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями (ФОТО)

Исследователи в Афинах изучили 2500-летний колодец и увидели на нем около 30 табличек с проклятиями

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В столице Греции в ходе недавнего исследования была обнаружена удивительная находка — таблички с проклятиями, которые хранились в колодце 2500-летнего возраста. Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями (ФОТО)

Раскопки в Афинах / Photo credit: Dr. Jutta Stroszeck – German Archaeological Institute

Археологи изучали колодец, расположенный во дворе общественной бани. В нем они и нашли древние предметы, в частности монеты, лампы, драгоценности и около 30 табличек, на которых были тексты с проклятиями. Специалисты считают, что такие заклинания в древности использовали для того, чтобы привлечь богов подземного мира и причинить зло человеку. Обычно их помещали в могилы людей, которые умерли преждевременно или насильственно, а поэтому их души считались измученными.

Однако, в Афинах осуждалась черная магия и в конце IV века до н.э был принят закон, касающийся управления гробницами. Тогда заклинатели начали искать другие способы, чтобы связаться с потусторонним миром и начали бросать таблички с текстами проклятий в колодцы.

Ученым удалось расшифровать некоторые фрагменты табличек. В одной из них кто-то пожелал заполучить себе в невесту девушку по имени Гликера.

Археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями (ФОТО) - фото 2

Археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями (ФОТО) - фото 3

Напомним, что майя являются одной из наиболее загадочных цивилизаций мира, поэтому любые артефакты, касающиеся этой эпохи, весьма ценные. Недавно рабочие в Мексике во время строительства обнаружили множество предметов и мест захоронений этой древней цивилизации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что альпийский ледник, который начал таять, прятал за собой место обитания древних людей, которые когда-то здесь жили долгое время. Специалисты нашли на этой стоянке пару ценных артефактов, которые очень пригодятся для дальнейших научных исследований. 


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Источник: https://greekreporter.com/2022/06/05/ancient-curse-tablets-athens-well/
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