Археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
В
столице Греции в ходе недавнего исследования была обнаружена удивительная
находка — таблички с проклятиями, которые хранились в колодце 2500-летнего
возраста. Об этом сообщает издание Greek Reporter.
Раскопки в Афинах / Photo credit: Dr. Jutta Stroszeck – German Archaeological Institute
Археологи
изучали колодец, расположенный во дворе общественной бани. В нем они и нашли
древние предметы, в частности монеты, лампы, драгоценности и около 30 табличек,
на которых были тексты с проклятиями. Специалисты считают, что такие заклинания
в древности использовали для того, чтобы привлечь богов подземного мира и
причинить зло человеку. Обычно их помещали в могилы людей, которые умерли
преждевременно или насильственно, а поэтому их души считались измученными.
Однако,
в Афинах осуждалась черная магия и в конце IV века до н.э был принят закон,
касающийся управления гробницами. Тогда заклинатели начали искать другие
способы, чтобы связаться с потусторонним миром и начали бросать таблички с
текстами проклятий в колодцы.
Ученым удалось расшифровать некоторые фрагменты табличек. В одной из них кто-то пожелал заполучить себе в невесту девушку по имени Гликера.
Напомним,
что майя являются одной из
наиболее загадочных цивилизаций мира, поэтому любые артефакты, касающиеся этой
эпохи, весьма ценные. Недавно рабочие в Мексике во время строительства
обнаружили множество предметов и мест захоронений этой древней цивилизации.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что альпийский ледник, который начал
таять, прятал за собой место обитания древних людей, которые когда-то здесь
жили долгое время. Специалисты нашли на этой стоянке пару ценных артефактов,
которые очень пригодятся для дальнейших научных исследований.
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