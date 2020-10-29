Американские учёные создали многоразовую маску с подогревом, которая уничтожает вирусы. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института.

Фото: Massachusetts Institute of Technology

Так, известно, что в маску встроена медная сетка, которая находится в подогретом состоянии. При дыхании воздух постоянно проходит через сетку, которая убивает вирусные частицы высокой температурой.

Изобретатели считают, что инновационное гигиеническое устройство поможет медикам, которые постоянно контактируют с больными коронавирусом, а также пригодится людям в случаях невозможности соблюдать социальную дистанцию, например, в транспорте в час пик.

По словам профессора химической инженерии Майкла Страно, который принимал участие в разработке устройства, концепция работы данной маски отличается от обычной тем, что не сдерживает прохождение вируса через маску, а замедляет его движение и уничтожает.

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