Звездную спортсменку Сербии преследуют: слили обнаженные фото

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Slava Kot
Звезда сборной Сербии по баскетболу Милица Дабович утверждает, что бывший партнер опубликовал ее обнаженные фотографии в открытом доступе. Женщина уже подала заявление в полицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Милицы Дабович.
Милица Добович. Фото из открытых источников
Милиция Дабович переживает сложный период в своей жизни, ведь ее бывший партнер отомстил и опубликовал обнаженные фото. Муж шантажировал женщину, чтобы она снова была с ним. Милица была против таких отношений. Спустя время фото бывшей спортсменки попали в сеть. В результате Милица Дабович опубликовала сообщения в своих соцсетях, где рассказала о ситуации.
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СМИ сообщают, что Милица отправляла свои обнаженные фото для партнера, который затем начал ее этим шантажировать.
Милица Дабович вместе с женской сборной Сербии выиграла чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году. Также сербка имеет бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Пока 40-летняя мать-одиночка, воспитывает пятилетнего сына. Бывшая баскетболистка обратилась в полицию с заявлением о преследовании ее бывшим партнером.
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