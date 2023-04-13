Звездную спортсменку Сербии преследуют: слили обнаженные фото

Звезда сборной Сербии по баскетболу Милица Дабович утверждает, что бывший партнер опубликовал ее обнаженные фотографии в открытом доступе. Женщина уже подала заявление в полицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Милицы Дабович.



Милица Добович. Фото из открытых источников

Милиция Дабович переживает сложный период в своей жизни, ведь ее бывший партнер отомстил и опубликовал обнаженные фото. Муж шантажировал женщину, чтобы она снова была с ним. Милица была против таких отношений. Спустя время фото бывшей спортсменки попали в сеть. В результате Милица Дабович опубликовала сообщения в своих соцсетях, где рассказала о ситуации.

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"Я думала, что пережила все в своей жизни, сделала много глупостей и губительных шагов. Я думала, что я за все тяжело заплатила и отдала тот долг... но, к сожалению, я до сих пор расплачиваюсь за свои ошибки", — говорит женщина.

СМИ сообщают, что Милица отправляла свои обнаженные фото для партнера, который затем начал ее этим шантажировать.

"Представьте, каким жалким и отчаянным вы должны быть, чтобы поделиться фотографиями чьих-то интимных мест? Но, к сожалению, мы живем в то время, когда этот вид насилия над женщинами остается безнаказанным. Что, если бы женщины публиковали все фотографии мужских половых органов, подписывая их именем и фамилией? Представьте, какой это будет шок, скандал, развод и насилие", — заключает сербская звезда.

Милица Дабович вместе с женской сборной Сербии выиграла чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году. Также сербка имеет бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Пока 40-летняя мать-одиночка, воспитывает пятилетнего сына. Бывшая баскетболистка обратилась в полицию с заявлением о преследовании ее бывшим партнером.

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