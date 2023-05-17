Журналисты показали схемы бункера Путина

Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, что в Краснодарском крае России. Об этом сообщают "Комментарии".

Схема подземных сооружений дворца Путина в Геленджике

Сообщается, что документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль", как пример выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе как минимум до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных сооружений для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".

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В частности, на планах изображены два сложных туннеля, пролегающих под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, который спускается на глубину примерно 50 м.

Сообщается, что туннели хорошо укреплены, и в них есть все необходимое для жизни − достаточное количество пресной воды, вентиляция, разветвленная сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или недель подряд.

Туннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 м и ширину 6 м, создавая таким образом около 6 500 квадратных футов потенциального жилого пространства, которое имеет признаки взрывозащищенности.

Отмечается, что Путин заказал это сооружение, имея в виду худшие сценарии развития событий. Особенно поражают 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего туннеля. Эти стойки предназначены для кабелей-"каналов", которые могут нести электричество, освещение, медный провод и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта.



Сам объем кабелепроводов, проходящих через нижний туннель, является важным, поскольку он намного больше, чем может понадобиться для работы внутренних систем туннеля.

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