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Журналисты показали схемы бункера Путина

Подземная часть дворца Путина в Геленджике оказалась опубликованной в Сети

17 мая 2023, 23:45
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Автор:

Константин Куликов

Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, что в Краснодарском крае России. Об этом сообщают "Комментарии".

Журналисты показали схемы бункера Путина

Схема подземных сооружений дворца Путина в Геленджике

Сообщается, что документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль", как пример выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе как минимум до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных сооружений для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".


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В частности, на планах изображены два сложных туннеля, пролегающих под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, который спускается на глубину примерно 50 м.

Сообщается, что туннели хорошо укреплены, и в них есть все необходимое для жизни − достаточное количество пресной воды, вентиляция, разветвленная сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или недель подряд.

Туннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 м и ширину 6 м, создавая таким образом около 6 500 квадратных футов потенциального жилого пространства, которое имеет признаки взрывозащищенности.

Отмечается, что Путин заказал это сооружение, имея в виду худшие сценарии развития событий. Особенно поражают 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего туннеля. Эти стойки предназначены для кабелей-"каналов", которые могут нести электричество, освещение, медный провод и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта.

Сам объем кабелепроводов, проходящих через нижний туннель, является важным, поскольку он намного больше, чем может понадобиться для работы внутренних систем туннеля. 

Напомним, что сегодня стало известно о том, что потери РФ достигли грандиозной отметки.

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