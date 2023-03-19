Живым, но лучше мертвым: в Украине разыскивают Путина

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в киевских электричках появилось объявление о его розыске. На объявлениях красноречивый слоган: "Разыскивается живым, но лучше мертвым". Издателями объявлений указаны Укрзализныця и Гвардия наступления. Об этом сообщают "Комментарии".

Листівки-оголошення з'явилися в електричках

В, вероятно, шутливых объявлениях в частности говорится: "Международным уголовным судом разыскивается Путин Владимир Владимирович 7.10.1952 года рождения по прозвищу "**йло". Указанное лицо скрывается от органов досудебного следствия. Всем, кто готов его поймать просим сообщить по телефону 080 010 00 20 – Гвардия наступления".

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Напомним, что накануне Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

После обнародования решения о том, что Международный уголовный суд решил выдать ордер на арест Владимира Путина, мировые лидеры отреагировали на это. Одной из первых стала премьер Эстонии Кайя Каллас, которая назвала это решение историческим и заверила, что режим в РФ предстанет перед судом.

Испанский политик и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает это решение только первыми шагами по привлечению к ответственности российского режима. "Это только начало процесса привлечения России и ее лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они совершили в Украине. Безнаказанности быть не может", — заявил Боррель.

Также высказал свое мнение на этот счет и американский президент Джо Байден.

"Я считаю, что это очень сильная позиция", — говорит Байден и добавил, что российский диктатор "явно совершил военные преступления".



Сам российский диктатор, по сообщениям российских СМИ, посетил этой ночью разрушенный рашистами Мариуполь, куда он приехал из Крыма, где находился накануне.

Кроме этого, в Украине убрали российский след на железной дороге.



