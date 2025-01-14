Языковой скандал с Кадочниковой: союз кинематографистов высказался о старшем поколении актеров

Актерам старшего поколения нужно простить "языковую архаику" и отнестись к ним с пониманием. Так языковой скандал, в который попала украинская актриса Лариса Кадочникова, прокомментировали в Союзе кинематографистов Украины. Об этом 14 января пишет портал "Комментарии".

К позиции Кадочниковой относительно украинского языка в Союзе кинематографистов отнеслись с пониманием, хотя хотели бы другого. Фото: Лариса Кадочникова / Facebook

"Не стоит причислять к "врагам" тех представителей старшего поколения украинских кинематографистов, которые продолжают общаться преимущественно на русском. Хотя бы потому, что нередко их вклад в нашу культуру является непреходящим и действительно фундаментальным", — сказано в заявлении.

В Союзе отметили, что роли, сыгранные Ларисой Кадочниковой в "Тенях забытых предков" Сергея Параджанова, и фильмах кинорежиссера режиссера Юрия Ильенко навсегда останутся в истории украинского кино.

"Ее выступления на русском отнюдь не вызов, или умышленная провокация, как кажется некоторым. Художница, которая столько сделала для нашего кино, имеет право на уважение и прощение за определенные атавизмы, языковую архаику", – говорится в комментарии.

Союз кинематографистов отметил, что "конечно, хотелось бы", чтобы легендарная исполнительница роли Марички в "Тенях забытых предков" говорила по-украински не только в пространстве фильма, но и в пространстве современной Украины. Отказ Кадочниковой перейти на украинский на мероприятии, имеющем отношение к киноиндустрии, там назвали "досадным инцидентом".

Портал "Комментарии" рассказывал, что народная артистка Украины Лариса Кадочникова во время церемонии вручения Премии имени Параджанова отказалась выполнить просьбу разговаривать на украинском языке. Актриса, которую прославил фильм "Тени забытых предков", объяснила, что использует украинский язык только во время спектаклей в театре. Кадочникова призвала уважать ее право говорить по-русски и ее саму, потому что она "много сделала для Украины". Актриса, кроме этого, призвала украинцев к единству, посоветовав следовать примеру режиссера Сергея Параджанова.

"Комментарии" также писали, что экс-заместительница министра обороны Украины Анна Маляр выразила несогласие с позицией актрисы Ларисы Кадочниковой, которая отстаивает свое право говорить по-русски в публичных местах.



