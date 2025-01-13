Легендарная актриса публично отказалась разговаривать по-украински: подробности (ВИДЕО)

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова во время публичного мероприятия отказалась выполнить просьбу разговаривать на украинском языке. Как сообщает портал "Комментарии", это произошло во время церемонии вручения Премии имени Параджанова. Видео с Кадочниковой разошлось 12 января по украинским каналам.

Лариса Кадочникова пояснила, когда использует украинский язык, а когда - русский. Фото: скриншот из открытых источников

Во время мероприятия журналист обратился к актрисе с просьбой разговаривать по-украински, но она отказала. Кадочникова объяснила, что использует украинский язык только во время спектаклей в театре.

"Я имею право говорить хоть на английском языке. Прошу, уважайте меня, я много сделала для Украины. Я не уезжала, я здесь и я играю в театре спектакли на украинском языке", - подчеркнула Кадочникова.

Актриса, кроме этого, призвала украинцев к единству, посоветовав следовать примеру режиссера Сергея Параджанова. Напомним, Кадочникова известна по своей роли Марички в культовом фильме Параджанова "Тени забытых предков".

Отметим, закон о языке не обязывает никого разговаривать по-украински во время публичных мероприятий. Там прописана обязанность организаторов обеспечить перевод на государственный язык в случае, если используется любой другой.





Как писал портал "Комментарии", в ноябре 2024 года тогдашний языковой омбудсмен Тарас Кремень раскритиковал один из спектаклей столичного театра "Сузір'я" за использование русского языка. Основатель театра Алексей Кужельный пояснил, что смысл спектакля заключается в том, что главная героиня — русскоязычная женщина, которая из-за своей влюбленности начинает общаться на украинском. Однако, как заявил Креминь, по закону Украины о наличии русского языка в театральных постановлениях администрация все равно должна была предупредить зрителей заранее. Также портал "Комментарии" писал о том, что в языковой скандал попала известная украинская певица.



